Клубы Премьер-Лиги вновь проголосовали против пяти замен

Замена Клубы Премьер-Лиги все-таки провели новое голосование насчет пяти замен, но с прежним результатом.

Во время международного перерыва в ноябре главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп провел видеоконференцию со своими коллегами по Премьер-Лиге, после чего говорил, что теперь необходимое большинство поддерживает идею о пяти заменах.

Однако позицию не всех главных тренеров разделяют их боссы, которые сегодня устроили собственную виртуальную встречу.

Как сообщает BBC, новое голосование по пяти заменам вновь не набрало кворума в 14 голосов, как и дважды в августе.

Вместо увеличения количества замен команды Премьер-Лиги смогут заявлять на матч больше запасных — девять вместо прежних семи.

Также во время встречи была одобрено правило о дополнительных заменах в случае сотрясения или подозрения на сотрясение у игроков, даже если все стандартные замены уже использованы. Это случилось после соответствующей отмашки IFAB.


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 17.12.2020 18:00

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  1. scauzer11 17.12.2020 18:04 # scauzer11
    берём нижние 7 клубов в таблице и вот они кто проголосовал против, только заместо Арса Кристал пэлас!

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