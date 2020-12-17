Клубы Премьер-Лиги вновь проголосовали против пяти замен

Клубы Премьер-Лиги все-таки провели новое голосование насчет пяти замен, но с прежним результатом.

Во время международного перерыва в ноябре главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп провел видеоконференцию со своими коллегами по Премьер-Лиге, после чего говорил, что теперь необходимое большинство поддерживает идею о пяти заменах.



Однако позицию не всех главных тренеров разделяют их боссы, которые сегодня устроили собственную виртуальную встречу.



Как сообщает BBC, новое голосование по пяти заменам вновь не набрало кворума в 14 голосов, как и дважды в августе.



Вместо увеличения количества замен команды Премьер-Лиги смогут заявлять на матч больше запасных — девять вместо прежних семи.



Также во время встречи была одобрено правило о дополнительных заменах в случае сотрясения или подозрения на сотрясение у игроков, даже если все стандартные замены уже использованы. Это случилось после соответствующей отмашки IFAB.