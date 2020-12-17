Клубы Премьер-Лиги вновь проголосовали против пяти замен
Клубы Премьер-Лиги все-таки провели новое голосование насчет пяти замен, но с прежним результатом.
Во время международного перерыва в ноябре главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп провел видеоконференцию со своими коллегами по Премьер-Лиге, после чего говорил, что теперь необходимое большинство поддерживает идею о пяти заменах.
Однако позицию не всех главных тренеров разделяют их боссы, которые сегодня устроили собственную виртуальную встречу.
Как сообщает BBC, новое голосование по пяти заменам вновь не набрало кворума в 14 голосов, как и дважды в августе.
Вместо увеличения количества замен команды Премьер-Лиги смогут заявлять на матч больше запасных — девять вместо прежних семи.
Также во время встречи была одобрено правило о дополнительных заменах в случае сотрясения или подозрения на сотрясение у игроков, даже если все стандартные замены уже использованы. Это случилось после соответствующей отмашки IFAB.
17.12.2020 18:00
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берём нижние 7 клубов в таблице и вот они кто проголосовал против, только заместо Арса Кристал пэлас!
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