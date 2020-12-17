FA выдвинула обвинения в адрес Кавани

Над Эдинсоном Кавани нависла угроза многоматчевой дисквалификации после выдвижения FA обвинений в адрес нападающего "Манчестер Юнайтед" насчет сообщения в социальной сети.

Напомним, в прошлом месяце Кавани использовал слово "negrito", отвечая на одно из поздравлений в инстаграме по поводу своего дубля против "Саутгемптона".



Эдинсон немедленно удалил свое сообщение и извинился, однако спустя почти три недели Ассоциация решила вмешаться и обвинила 33-летнего уругвайца в использовании оскорбительной речи расистского характера.



Однако Кавани, независимо от вердикта, не пропустит насыщенный праздничный период — свой ответ экс-игроку ПСЖ надлежит предоставить только к 4 января следующего года.



Как сообщает The Guardian, Эдинсон будет дисквалифицирован минимум на три матча и максимум на шесть, если его вина будет сочтена доказанной. Срок наказания также зависит от того, признает ли нападающий свою неправоту.