FA выдвинула обвинения в адрес Кавани

Эдинсон Кавани Над Эдинсоном Кавани нависла угроза многоматчевой дисквалификации после выдвижения FA обвинений в адрес нападающего "Манчестер Юнайтед" насчет сообщения в социальной сети.

Напомним, в прошлом месяце Кавани использовал слово "negrito", отвечая на одно из поздравлений в инстаграме по поводу своего дубля против "Саутгемптона".

Эдинсон немедленно удалил свое сообщение и извинился, однако спустя почти три недели Ассоциация решила вмешаться и обвинила 33-летнего уругвайца в использовании оскорбительной речи расистского характера.

Однако Кавани, независимо от вердикта, не пропустит насыщенный праздничный период — свой ответ экс-игроку ПСЖ надлежит предоставить только к 4 января следующего года.

Как сообщает The Guardian, Эдинсон будет дисквалифицирован минимум на три матча и максимум на шесть, если его вина будет сочтена доказанной. Срок наказания также зависит от того, признает ли нападающий свою неправоту.


Метки FA, Кавани, Манчестер Юнайтед, расизм

Автор mihajlo   

Дата 17.12.2020 17:00

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Последние комментарии:




  1. osnovnoy2005 17.12.2020 17:39 # osnovnoy2005
    это справедливо!!!!!! С МАНКОВ НАЧАЛОСЬ,к манкам и прилетело

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  2. w1 17.12.2020 17:25 # w1
    ФА просто не любит уругвайцев ))

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