FA выдвинула обвинения в адрес Кавани
Над Эдинсоном Кавани нависла угроза многоматчевой дисквалификации после выдвижения FA обвинений в адрес нападающего "Манчестер Юнайтед" насчет сообщения в социальной сети.
Напомним, в прошлом месяце Кавани использовал слово "negrito", отвечая на одно из поздравлений в инстаграме по поводу своего дубля против "Саутгемптона".
Эдинсон немедленно удалил свое сообщение и извинился, однако спустя почти три недели Ассоциация решила вмешаться и обвинила 33-летнего уругвайца в использовании оскорбительной речи расистского характера.
Однако Кавани, независимо от вердикта, не пропустит насыщенный праздничный период — свой ответ экс-игроку ПСЖ надлежит предоставить только к 4 января следующего года.
Как сообщает The Guardian, Эдинсон будет дисквалифицирован минимум на три матча и максимум на шесть, если его вина будет сочтена доказанной. Срок наказания также зависит от того, признает ли нападающий свою неправоту.
17.12.2020 17:00
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это справедливо!!!!!! С МАНКОВ НАЧАЛОСЬ,к манкам и прилетело
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ФА просто не любит уругвайцев ))
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