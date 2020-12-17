Харгривз назвал МЮ фаворитом на победу в Лиге Европы

Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Оуэн Харгривз назвал "красных дьяволов" фаворитом на победу в Лиге Европы.

Состоявшаяся в понедельник жеребьевка определила "Реал Сосьедад" в качестве соперника "Юнайтед" по 1/16 финала Лиги Европы, куда "дьяволы" попали, не сумев выйти из своей группы в Лиге Чемпионов.



По словам Харгривза, в европейском турнире попроще у "Юнайтед" будут хорошие шансы не только разжиться трофеем, но и гарантировать себе путевку в Лигу Чемпионов.



"Думаю, это замечательная возможность выиграть трофей, потому что для Лиги Чемпионов они недостаточно хороши".



"А если ты выиграешь это соревнование, ты также попадешь в Лигу Чемпионов. Любой европейский трофей — это замечательная возможность".



"Все мы испытали огромное разочарование от вылета из Лиги Чемпионов, но здесь "Юнайтед" будет одним из фаворитов, наравне с "Тоттенхэмом". Думаю, они определенно способны выиграть этот трофей, учитывая свой состав".



"Это огромная возможность отложить разочарование в сторону и сосредоточиться на этом соревновании. Для меня они вместе с "Тоттенхэмом" выглядят двумя фаворитами".



"Они фавориты, но им достался худший жребий из числа несеянных команд. "Реал Сосьедад" лидирует в Ла Лиге, Давид Сильва дирижирует действиями команды и играет в очень хороший футбол".



"Это суровый жребий для "Юнайтед", но со своим составом они будут явным фаворитом. Если они смогут выпускать своих лучших игроков на поле и придерживаться своего стиля, они будут фаворитами соревнования, наравне с "Тоттенхэмом".



"Это тяжелое испытание, но я верю, что они пройдут дальше", — сообщил Харгривз BT Sport.