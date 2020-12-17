Уорнок: "Замена Вейналдуму будет стоить 60 миллионов фунтов"

Бывший защитник "Ливерпуля" Стивен Уорнок предупредил "красных", что потеря полузащитника Джорджиньо Вейналдума будет стоить клубу около 60 миллионов фунтов.

Истекающий в конце этого сезона контракт не мешает Вейналдуму демонстрировать отличный футбол и оставаться основным для "Ливерпуля" игроком.



Уже через пару недель Джорджиньо сможет свободно вести переговоры с заинтересованными клубами из-за рубежа, однако Уорнок надеется, что "красные" предотвратят уход голландца.



"100 процентов, я бы сохранил его".



"Чтобы выйти на трансферный рынок и купить кого-нибудь вроде него, придется выложить 50-60 миллионов фунтов. Будут ли у "Ливерпуля" такие средства после пандемии? Не думаю".



"Естественно, они также купили Тиаго (Алькантару). Но здесь можно сказать лишь одно: когда "Ливерпуль" покупал Наби Кейта, покупал Фабиньо, каждый думал, что это конец для Вейналдума".



"Вейналдум сильно прибавил, показал свою важность, и все мы помним его выход со скамейки в том матче против "Барселоны". Он сыграл выдающимся образом в финале Лиги Чемпионов, и он является правой рукой Юргена Клоппа в полузащите".



"В сборной Голландии он играет чуть иначе и забивает много голов из полузащиты, но он так хорошо подходит для стиля "Ливерпуля". Он помогает и молодым игрокам в их становлении".



"Лично я думаю, что Вейналдум раздумывает над тем, чтобы добавить к своему резюме "Барселону", где затевается масштабный проект перестройки на следующие четыре-пять лет. Одновременно он думает: "Мне скоро 31, а у "Ливерпуля" все великолепно. Я в том клубе, где и должен быть", — сообщил Уорнок Stadium Astro.