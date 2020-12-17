Сульшер призвал МЮ "немного прибавить", чтобы вмешаться в борьбу за титул
Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер призвал свою команду "немного прибавить", чтобы вмешаться в борьбу за титул Премьер-Лиги.
В ближайшие 15 дней "красным дьяволам" предстоит сыграть шесть матчей, начиная с выезда к бедствующему "Шеффилд Юнайтед" в четверг вечером.
По словам Сульшера, после этого отрезка он будет лучше представлять, насколько реально чемпионство МЮ, однако Оле Гуннар предупреждает, что текущего уровня игры и результатов недостаточно.
"Будут ли ближайшие недели определяющими для шансов МЮ на титул? Это будет важный отрезок матчей для нас. После матча против "Астон Виллы" на Новый год у нас будет небольшая передышка в лиге".
"Поэтому, конечно, этот период будет иметь огромное значение, и к тому времени мне будет проще ответить на ваш вопрос. Я был бы расстроен, если игроки думают, что мы не способны вмешаться в борьбу за титул, потому что в данный момент в лиге возможно всякое".
"Есть различные причины для различных результатов. Я чувствую, что мы становимся лучше, но мы должны немного прибавить, чтобы сделать следующий шаг".
"Думаю, этот сезон будет очень непредсказуемым, со взлетами и падениями. Тот, кто обретет стабильность и энергию, будет иметь более высокие шансы, чем в предыдущие сезоны, потому что на сей раз едва ли кому-то удастся уйти в отрыв", — цитирует Сульшера Sky Sports.
17.12.2020 14:00
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Последние комментарии:
Шеффилд, пора брать очки!
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Возомнил себя раньери?
Максимум где ты можешь прибавить, это в концовке любого матча, одним словом выйти с замены и зарешать. Такое возможно, но только в одном конкретно взятом матче, на дальнейшей перспективе у мю нет шансов.
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FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
Сульшер призвал МЮ "немного прибавить", чтобы вмешаться в борьбу за титул
А чё, так можно было!!!???
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c тобой, куколд, у мю никаких шансов на титул, даже призрачных)
даже если после 1ого круга мю будет выше челси, мс, шпор условных, все равно шансов нет!!!
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