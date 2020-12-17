Сульшер призвал МЮ "немного прибавить", чтобы вмешаться в борьбу за титул

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер призвал свою команду "немного прибавить", чтобы вмешаться в борьбу за титул Премьер-Лиги.

В ближайшие 15 дней "красным дьяволам" предстоит сыграть шесть матчей, начиная с выезда к бедствующему "Шеффилд Юнайтед" в четверг вечером.



По словам Сульшера, после этого отрезка он будет лучше представлять, насколько реально чемпионство МЮ, однако Оле Гуннар предупреждает, что текущего уровня игры и результатов недостаточно.



"Будут ли ближайшие недели определяющими для шансов МЮ на титул? Это будет важный отрезок матчей для нас. После матча против "Астон Виллы" на Новый год у нас будет небольшая передышка в лиге".



"Поэтому, конечно, этот период будет иметь огромное значение, и к тому времени мне будет проще ответить на ваш вопрос. Я был бы расстроен, если игроки думают, что мы не способны вмешаться в борьбу за титул, потому что в данный момент в лиге возможно всякое".



"Есть различные причины для различных результатов. Я чувствую, что мы становимся лучше, но мы должны немного прибавить, чтобы сделать следующий шаг".



"Думаю, этот сезон будет очень непредсказуемым, со взлетами и падениями. Тот, кто обретет стабильность и энергию, будет иметь более высокие шансы, чем в предыдущие сезоны, потому что на сей раз едва ли кому-то удастся уйти в отрыв", — цитирует Сульшера Sky Sports.