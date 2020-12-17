Сульшер призвал МЮ "немного прибавить", чтобы вмешаться в борьбу за титул

Оле Гуннар Сульшер Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер призвал свою команду "немного прибавить", чтобы вмешаться в борьбу за титул Премьер-Лиги.

В ближайшие 15 дней "красным дьяволам" предстоит сыграть шесть матчей, начиная с выезда к бедствующему "Шеффилд Юнайтед" в четверг вечером.

По словам Сульшера, после этого отрезка он будет лучше представлять, насколько реально чемпионство МЮ, однако Оле Гуннар предупреждает, что текущего уровня игры и результатов недостаточно.

"Будут ли ближайшие недели определяющими для шансов МЮ на титул? Это будет важный отрезок матчей для нас. После матча против "Астон Виллы" на Новый год у нас будет небольшая передышка в лиге".

"Поэтому, конечно, этот период будет иметь огромное значение, и к тому времени мне будет проще ответить на ваш вопрос. Я был бы расстроен, если игроки думают, что мы не способны вмешаться в борьбу за титул, потому что в данный момент в лиге возможно всякое".

"Есть различные причины для различных результатов. Я чувствую, что мы становимся лучше, но мы должны немного прибавить, чтобы сделать следующий шаг".

"Думаю, этот сезон будет очень непредсказуемым, со взлетами и падениями. Тот, кто обретет стабильность и энергию, будет иметь более высокие шансы, чем в предыдущие сезоны, потому что на сей раз едва ли кому-то удастся уйти в отрыв", — цитирует Сульшера Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 17.12.2020 14:00

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  1. vyrentz 17.12.2020 14:48 # vyrentz
    Шеффилд, пора брать очки!

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  2. gameboy 17.12.2020 14:28 # gameboy
    Возомнил себя раньери?
    Максимум где ты можешь прибавить, это в концовке любого матча, одним словом выйти с замены и зарешать. Такое возможно, но только в одном конкретно взятом матче, на дальнейшей перспективе у мю нет шансов.

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  3. nehta 17.12.2020 14:17 # nehta
    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    Сульшер призвал МЮ "немного прибавить", чтобы вмешаться в борьбу за титул
    А чё, так можно было!!!???

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  4. thegodfather 17.12.2020 14:01 # thegodfather
    c тобой, куколд, у мю никаких шансов на титул, даже призрачных)
    даже если после 1ого круга мю будет выше челси, мс, шпор условных, все равно шансов нет!!!

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