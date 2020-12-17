Нил Уорнок подумывает об инъекциях ботокса

Главный тренер "Мидлсбро" Нил Уорнок признался, что подумывает начать колоть себе ботокс, чтобы выглядеть моложе.

В данный момент 72-летний Уорнок является вторым старожилом английского тренерского цеха, уступая только 73-летнему Рою Ходжсону из "Кристал Пэлас".



За четыре десятка лет в столь напряженной профессии Уорнок менял работу 18 раз, а с минувшего лета трудится на "Риверсайде". И с недавних пор Нил начал задумываться о появляющихся на лице морщинах.



"Мне 72, но я не думаю, что выгляжу на свой возраст, и уж точно я его не ощущаю. Я размышляю над тем, чтобы в следующем году сделать инъекции ботокса для поддержания своего молодого облика", — цитирует Уорнока Daily Star.