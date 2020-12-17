13-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей четверга

В четверг, 17 декабря, двумя поединками завершится 13-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

АСТОН ВИЛЛА — БЕРНЛИ 21:00



"Астон Вилла" мощно начала сезон, пережила спад и затем вновь прибавила, а в случае победы здесь сможет похвастать своим наибольшим количеством очков в 11 первых матчах Премьер-Лиги с сезона 2001/02. "Бернли" в минувший уикенд отпраздновал победу 0:1 на поле "Арсенала" и может похвастать тем, что после выздоровления своего капитана Бена трижды сохранил ворота на замке в пяти поединках. "Бордовые" выиграли лишь раз в восьми последних встречах чемпионата с "вилланами".



Полузащитник "Виллы" Росс Баркли решил свои проблемы с задней поверхностью бедра. Трезеге отсутствует с аналогичным повреждением. Дуглас Луис и Мэтти Кэш дисквалифицированы. Впервые за 11 последних месяцев в заявку команды может попасть Том Хитон.



Вингер "Бернли" Йохан Берг Гудмундссон под вопросом из-за жалоб на бедро. Джек Корк, Дейл Стивена и Фил Бардсли едва ли готовы вернуться.



ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 23:00 Онлайн-трансляция



"Шеффилд Юнайтед" все еще находится в поисках своей первой победы в сезоне, проиграв 10 из 11 первых матчей в Премьер-Лиге. "Клинки" испытывают огромные проблемы с забитыми голами, а сами безостановочно их пропускают. "Манчестер Юнайтед" выиграл все пять выездных поединков в этой кампании Премьер-Лиги, в каждом из пяти пропуская первым и каждый раз забивая не менее трех. "Красные дьяволы" забивали в каждой из 22 последних встреч с "Шеффилд Юнайтед" во всех соревнованиях.



"Шеффилд Юнайтед" на месяц потерял Кина Брайана с растяжением икроножной мышцы. Оли Макберни под вопросом.



"Юнайтед", вероятно, не будет рисковать нападающим Эдинсоном Кавани, у которого небольшая мышечная травма. Маркос Рохо и Фил Джонс остаются в лазарете.