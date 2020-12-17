13-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей четверга
В четверг, 17 декабря, двумя поединками завершится 13-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
АСТОН ВИЛЛА — БЕРНЛИ 21:00
"Астон Вилла" мощно начала сезон, пережила спад и затем вновь прибавила, а в случае победы здесь сможет похвастать своим наибольшим количеством очков в 11 первых матчах Премьер-Лиги с сезона 2001/02. "Бернли" в минувший уикенд отпраздновал победу 0:1 на поле "Арсенала" и может похвастать тем, что после выздоровления своего капитана Бена трижды сохранил ворота на замке в пяти поединках. "Бордовые" выиграли лишь раз в восьми последних встречах чемпионата с "вилланами".
Полузащитник "Виллы" Росс Баркли решил свои проблемы с задней поверхностью бедра. Трезеге отсутствует с аналогичным повреждением. Дуглас Луис и Мэтти Кэш дисквалифицированы. Впервые за 11 последних месяцев в заявку команды может попасть Том Хитон.
Вингер "Бернли" Йохан Берг Гудмундссон под вопросом из-за жалоб на бедро. Джек Корк, Дейл Стивена и Фил Бардсли едва ли готовы вернуться.
ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 23:00 Онлайн-трансляция
"Шеффилд Юнайтед" все еще находится в поисках своей первой победы в сезоне, проиграв 10 из 11 первых матчей в Премьер-Лиге. "Клинки" испытывают огромные проблемы с забитыми голами, а сами безостановочно их пропускают. "Манчестер Юнайтед" выиграл все пять выездных поединков в этой кампании Премьер-Лиги, в каждом из пяти пропуская первым и каждый раз забивая не менее трех. "Красные дьяволы" забивали в каждой из 22 последних встреч с "Шеффилд Юнайтед" во всех соревнованиях.
"Шеффилд Юнайтед" на месяц потерял Кина Брайана с растяжением икроножной мышцы. Оли Макберни под вопросом.
"Юнайтед", вероятно, не будет рисковать нападающим Эдинсоном Кавани, у которого небольшая мышечная травма. Маркос Рохо и Фил Джонс остаются в лазарете.
17.12.2020 12:00
Просмотров: 0
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Разве какой-то еще клуб может быть лучше Манчестер Юнайтед?
Не отвечайте, я и так знаю, что нет.
(ответить)
Эвертон - Челсе 2 - 1
Лестер - Эвертон 0 - 2
Эвертон - Арсенал ...... ))))
(ответить)
Сегодня вечером церемония The Best-2020
Лучший игрок - Левандовски
Лучший вратарь - Нойер
Лучший тренер - Флик
Лучший гол - Джорджиан де Арраскаэта
(ответить)
АХАХВХАХАХХАХАХА
Путин о том, привился ли он сам.
Говорит, что пока не подходит по возрасту
(ответить)
Вот боксинг дэй все раставил на свои места.
Ливерпуль лидер, остальные воюют за место в еврокубках.
Так и на фапле. Залупенсы под шконкой, норм пенсы пьют по рюмахе и грустно смотрят в окно, куры свалили на пару деньков, покерята пьют пивко и ржут с залупенсов, сектанты накрыли стол в честь будущего праздника, 1,5 фаната пьют у бар стойки, посматривая на происходящее, залупульцы обссыкают шконку, под которой залупенсы, ну а норм колбасники попивают вискарь, понимающим взглядом поддерживая норм пенсов, и веселыми шутками подзадоривая сектантский стол.
(ответить)
гена кернес умер от короны
(ответить)
Так интересно читать комменты про то, что Маур чисто мотиватор и пиздабол. Люди сами придумывают себе стереотипы и наотрез не хотят с ними расставаться, даже взрослея. Смотрят футбол только для того, чтобы подогнать увиденное под эти стереотипы. И про то, что шпоры посвпятся мораль после вчерашнего матча, ну это вообще эпик) Скорее пенсы после двух говноматчей сольются. Тоттенхэм конечно скорее всего сдаст ближе к концу сезона, но из-за кадрового состава, у Маура он далеко не идеальный, и из-за возможной победы в ЛЕ, если Маур решит пожертвовать местом в 4-ке.
(ответить)
Ну если мю сегодня не выиграет у таких немощей, я xуй его знает, тут даже сказать
(ответить)
Почему, когда фанат Челси адекватно воспринимает перспективы своей команды, пишут, что он неадекват ( Ry-l ) , а когда долбаебы пишут о неебической мощи Челси, которой и в помине нет, то они адекватны?!
(ответить)
челси во 2-ом круге выиграет 19 из 19 и заберет свой заслуженный титул. Можете скринить, псы))))
(ответить)
11-2 по ударам в стор от лфк и шпор
но лучшая команда офк проиграла (с) моур)
этот в своем стиле...но подобное уже не работает. Мотивация, игры разума, бредни сумасшедшего про лучшую коману, про маленьких пони.
Моур уже вдоль и поперек не то что выучен ,а всех заебал. Как говориться : " НЕ ВЕРЮ!". Спектакль Моура превратился в игру одного актера.
Ладно, он то нашел еще в себе силу как-то мотивировать игроков шпор. Но можете скринить, шпоры щас пойдут по по низходящей. К концу 1ого круга будут 4-5.
(ответить)
скиньте коммент Астера, где он пару туров назад говорил, что сейчас Челси проиграет пару матчей и Лэмпарда опять все физруком называть будут.
(ответить)
Теперь дело за МЮ.
Могут и проебать же, как обоссаным туркам ебаным
(ответить)
Манчестер Юнайтед 12 23
3 ярда Абрамовича Лэмпарду на трансферы
Челси 13 22
(ответить)
Первая победа ШЮ в сезоне , ставьте хаты
(ответить)
говноматчи
(ответить)
Скамопараша на 2-м и ссыт петунхемам на бестолковки.
(ответить)
мю выйдет на 5 место, пенсы скатятся на 7
эхехехе
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий