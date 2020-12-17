13-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей четверга

Лис Муссе и Харри Магуайр В четверг, 17 декабря, двумя поединками завершится 13-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

АСТОН ВИЛЛА — БЕРНЛИ 21:00

"Астон Вилла" мощно начала сезон, пережила спад и затем вновь прибавила, а в случае победы здесь сможет похвастать своим наибольшим количеством очков в 11 первых матчах Премьер-Лиги с сезона 2001/02. "Бернли" в минувший уикенд отпраздновал победу 0:1 на поле "Арсенала" и может похвастать тем, что после выздоровления своего капитана Бена трижды сохранил ворота на замке в пяти поединках. "Бордовые" выиграли лишь раз в восьми последних встречах чемпионата с "вилланами".

Полузащитник "Виллы" Росс Баркли решил свои проблемы с задней поверхностью бедра. Трезеге отсутствует с аналогичным повреждением. Дуглас Луис и Мэтти Кэш дисквалифицированы. Впервые за 11 последних месяцев в заявку команды может попасть Том Хитон.

Вингер "Бернли" Йохан Берг Гудмундссон под вопросом из-за жалоб на бедро. Джек Корк, Дейл Стивена и Фил Бардсли едва ли готовы вернуться.

ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 23:00 Онлайн-трансляция

"Шеффилд Юнайтед" все еще находится в поисках своей первой победы в сезоне, проиграв 10 из 11 первых матчей в Премьер-Лиге. "Клинки" испытывают огромные проблемы с забитыми голами, а сами безостановочно их пропускают. "Манчестер Юнайтед" выиграл все пять выездных поединков в этой кампании Премьер-Лиги, в каждом из пяти пропуская первым и каждый раз забивая не менее трех. "Красные дьяволы" забивали в каждой из 22 последних встреч с "Шеффилд Юнайтед" во всех соревнованиях.

"Шеффилд Юнайтед" на месяц потерял Кина Брайана с растяжением икроножной мышцы. Оли Макберни под вопросом.

"Юнайтед", вероятно, не будет рисковать нападающим Эдинсоном Кавани, у которого небольшая мышечная травма. Маркос Рохо и Фил Джонс остаются в лазарете.


Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 17.12.2020 12:00

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Последние комментарии:




  1. jack-4poker 17.12.2020 13:32 # jack-4poker
    Разве какой-то еще клуб может быть лучше Манчестер Юнайтед?
    Не отвечайте, я и так знаю, что нет.

    (ответить)

  2. bushwacka 17.12.2020 13:30 # bushwacka
    Эвертон - Челсе 2 - 1
    Лестер - Эвертон 0 - 2
    Эвертон - Арсенал ...... ))))

    (ответить)

  3. bushwacka 17.12.2020 13:20 # bushwacka
    Сегодня вечером церемония The Best-2020

    Лучший игрок - Левандовски
    Лучший вратарь - Нойер
    Лучший тренер - Флик
    Лучший гол - Джорджиан де Арраскаэта

    (ответить)

  4. narcot 17.12.2020 13:12 # narcot
    АХАХВХАХАХХАХАХА


    Путин о том, привился ли он сам.

    Говорит, что пока не подходит по возрасту

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  5. iskander8sg 17.12.2020 13:05 # iskander8sg
    Вот боксинг дэй все раставил на свои места.
    Ливерпуль лидер, остальные воюют за место в еврокубках.
    Так и на фапле. Залупенсы под шконкой, норм пенсы пьют по рюмахе и грустно смотрят в окно, куры свалили на пару деньков, покерята пьют пивко и ржут с залупенсов, сектанты накрыли стол в честь будущего праздника, 1,5 фаната пьют у бар стойки, посматривая на происходящее, залупульцы обссыкают шконку, под которой залупенсы, ну а норм колбасники попивают вискарь, понимающим взглядом поддерживая норм пенсов, и веселыми шутками подзадоривая сектантский стол.

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  6. j-silver 17.12.2020 13:04 # j-silver
    гена кернес умер от короны

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  7. sausage 17.12.2020 12:59 # sausage
    Так интересно читать комменты про то, что Маур чисто мотиватор и пиздабол. Люди сами придумывают себе стереотипы и наотрез не хотят с ними расставаться, даже взрослея. Смотрят футбол только для того, чтобы подогнать увиденное под эти стереотипы. И про то, что шпоры посвпятся мораль после вчерашнего матча, ну это вообще эпик) Скорее пенсы после двух говноматчей сольются. Тоттенхэм конечно скорее всего сдаст ближе к концу сезона, но из-за кадрового состава, у Маура он далеко не идеальный, и из-за возможной победы в ЛЕ, если Маур решит пожертвовать местом в 4-ке.

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  8. mufc1994 17.12.2020 12:47 # mufc1994
    Ну если мю сегодня не выиграет у таких немощей, я xуй его знает, тут даже сказать

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  9. felix-the-cat 17.12.2020 12:44 # felix-the-cat
    Почему, когда фанат Челси адекватно воспринимает перспективы своей команды, пишут, что он неадекват ( Ry-l ) , а когда долбаебы пишут о неебической мощи Челси, которой и в помине нет, то они адекватны?!

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  10. thegodfather 17.12.2020 12:42 # thegodfather
    челси во 2-ом круге выиграет 19 из 19 и заберет свой заслуженный титул. Можете скринить, псы))))

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  11. thegodfather 17.12.2020 12:41 # thegodfather
    11-2 по ударам в стор от лфк и шпор

    но лучшая команда офк проиграла (с) моур)

    этот в своем стиле...но подобное уже не работает. Мотивация, игры разума, бредни сумасшедшего про лучшую коману, про маленьких пони.

    Моур уже вдоль и поперек не то что выучен ,а всех заебал. Как говориться : " НЕ ВЕРЮ!". Спектакль Моура превратился в игру одного актера.

    Ладно, он то нашел еще в себе силу как-то мотивировать игроков шпор. Но можете скринить, шпоры щас пойдут по по низходящей. К концу 1ого круга будут 4-5.

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  12. alexomck 17.12.2020 12:32 # alexomck
    скиньте коммент Астера, где он пару туров назад говорил, что сейчас Челси проиграет пару матчей и Лэмпарда опять все физруком называть будут.

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  13. jack-4poker 17.12.2020 12:30 # jack-4poker
    Теперь дело за МЮ.
    Могут и проебать же, как обоссаным туркам ебаным

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  14. alexomck 17.12.2020 12:29 # alexomck
    Манчестер Юнайтед 12 23

    3 ярда Абрамовича Лэмпарду на трансферы

    Челси 13 22

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  15. jirrort 17.12.2020 12:25 # jirrort
    Первая победа ШЮ в сезоне , ставьте хаты

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  16. mancityman 17.12.2020 12:25 # mancityman
    говноматчи

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  17. gavriil 17.12.2020 12:22 # gavriil
    Скамопараша на 2-м и ссыт петунхемам на бестолковки.

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  18. j-silver 17.12.2020 12:14 # j-silver
    мю выйдет на 5 место, пенсы скатятся на 7
    эхехехе

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