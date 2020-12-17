Сульшер не согласен, что слишком часто меняет игровую схему

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер не согласился с обвинениями насчет того, что он слишком часто меняет игровую схему в этом сезоне.

Анализируя недавнее поражение команды Сульшера от "РБ Лейпциг" в Лиге Чемпионов со счетом 3:2, легенды "Юнайтед" Рио Фердинанд и Пол Скоулз сошлись во мнении, что "дьяволы" поплатились за решение сыграть с тремя защитниками.



Кроме того, появились подозрения, что в дерби против "Манчестер Сити" в минувший уикенд Сульшер использовал схему 4-3-3 вместо привычного ромба в центре поля по 4-2-3-1.



Однако Сульшер это отрицает и вообще не считает, что слишком увлекается тактическими изменениями.



"И где вы увидите изменение схемы (в дерби Манчестера), скажите мне? Это была схема 4-2-3-1, и левый край ромба — это наверное любимая позиция Поля Погба. Поль сыграл хорошо, а команда выдерживала свое обычное построение".



"С тремя защитниками мы сыграли дважды, победив ПСЖ и проиграв "Лейпцигу". А с ромбом мы сыграли один полный матч и два по половине. Четыре из 22 матчей по отличному от обычного построению — это не так плохо для обычного построения".



"Над своей обычной схемой мы работаем более-менее каждый день. Некоторые изменения возможны внутри этой системы. Если на левом краю действует Дэн Джонс вместо Поля Погба или если Маркус Рэшфорд действует справа вместо Хуана Маты, то это другой сценарий".



"Иногда ты смотришь на соперника и думаешь, что тебе нужны игроки с другими качествами. Думаю, они хорошо справляются с этим", — цитирует Сульшера Daily Mail.