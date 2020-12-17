Уолкотт чувствовал "большой страх" в игроках "Арсенала"

Вингер "Саутгемптона" Тео Уолкотт признался, что мог почувствовать "большой страх" в игроках "Арсенала" во время матча Премьер-Лиги на "Эмирейтс" накануне.

Уолкотт стал, пожалуй, главным действующим лицом матча против своей бывшей команды, открыв счет и затем заставив защитника "канониров" Габриэля получить вторую желтую карточку.



Тео отдает должное "Арсеналу", который играл на отбой заключительные полчаса и смог отстоять ничью 1:1, но отмечает, что у лондонцев есть проблемы с уверенностью в себе.



"Если честно, сегодня я чувствовал большой страх в игроках "Арсенала". Они переживают очень сложный период, и в данный момент мы, наверное, является одним из худших соперников для них".



"У нас все хорошо. Мы знаем, что можем доминировать против многих команд. Многим командам не по нраву наш прессинг. Мы охотимся стайками, и вы можете видеть, насколько голодными выглядят игроки, возвращая мяч".



"Нужно отдать должное "Арсеналу", они набрали очко сегодня вечером. Тот факт, что мы расстроены ничейным результатом на поле такого соперника, говорит, как далеко мы продвинулись".



"Мне сложно судить об их ситуации. У них много новичков, много изменений, но мне кажется, что в лице Микеля Артеты у них правильный человек для этой работы", — цитирует Уолкотта Evening Standard.