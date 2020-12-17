Светская хроника за четверг
"Манчестер Юнайтед" определился с заменой Полю Погба. "Манчестер Сити" лидирует в борьбе за Лионеля Месси. Ренату Санчеш может стать преемником Джорджиньо Вейналдуму в "Ливерпуле". Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.
"Манчестер Юнайтед" определил полузащитника "Атлетико" Сауля Ньигеса на замену Полю Погба. (Todofichajes)
"Ювентус" вступил в переговоры с агентом Мино Райолой насчет возвращения Погба. Этот трансфер не исключен в январе, но следующим летом выглядит вероятнее. (Daily Express)
"Юнайтед" воздержится от покупок в январе, но следующим летом надеется обзавестись четырьмя новичками. Среди целей "красных дьяволов" значатся Дайо Упамекано, Лукас Васкес, Киран Триппьер, Деклан Райс, Денис Закариа, Джейдон Санчо, Усман Дембеле и Исмаила Сарр. (Manchester Evening News)
"Юнайтед" примет решение о возможном уходе защитника Брандона Уильямса в аренду уже в январе. (Manchester Evening News)
"Манчестер Сити" теперь опережает ПСЖ в борьбе за нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, согласно линии букмекера Paddy Power. (The Sun)
В "Челси" уверены, что нападающий Оливье Жиру не покинет клуб в январе. (The Telegraph)
"Ливерпуль" сделал запрос насчет полузащитника "Атлетико" Маркоса Льоренте. (Cadena Ser)
"Ливерпуль" присмотрел Ренату Санчеша из "Лилля" на замену своему полузащитнику Джорджиньо Вейналдуму. (Le 10 Sport)
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета попросил свой клуб купить ему полузащитников Уссема Ауара из "Лиона" и Иско из "Реала" в январе. (Defensa Central)
"Вест Хэм" исключает продажу защитника Иссы Диопа в январе. (TEAMtalk)
Другое
Глава FA Марк Буллингем призвал Премьер-Лигу вернуть пять замен. (The Sun)
Фил Невилл будет тренером женской сборной Великобритании на Олимпийских играх в Токио следующим летом. (Sky Sports)
Бывший защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен отметился комичным автоголом за "Зенит". (Liverpool Echo)
17.12.2020 08:00
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Главный тренер "Арсенала" Микель Артета попросил свой клуб купить ему полузащитников Уссема Ауара из "Лиона" и Иско из "Реала" в январе. (Defensa Central)
А он шутник. Ни чего, что все деньги уходят на кредит за Пепе и зарплату Озила и Обамеянга?
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Лолколбасники че радуются то? Картонку в этом сезоне не разыгрывают, поэтому им хуй а не трофей же, хахаха!
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Для слепых даунов вчера даже по линиям на газоне видно было, что сон в заметном оффсайде
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Справедливый результат для лучшего тренера мира. Учитель сражался достойно и уступил совсем немного, заслуживает 2 места в АПЛ в этом сезоне.
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Ну чё, Биличи?
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эй
хуесосы на боте
вас не слышно
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КНЯЗИ на троне!!!
С победой! Красная Трофимашина!
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