Клопп пожаловался, что гол Сона не был отменен, и назвал победу заслуженной
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал победу своей команды 2:1 над "Тоттенхэмом" заслуженной, а также заявил, что гол "шпор" был засчитан ошибочно.
Доминируя над "Тоттенхэмом" в начале матча и открыв счет усилиями Мохамеда Салаха, затем "Ливерпуль" дал сопернику всего одну возможность, которой "шпоры" и воспользовались, сравняв счет.
По мнению Клоппа, Сон Хен Мин все-таки попал в офсайд в эпизоде с ответным голом, вопреки решению VAR.
"На мой взгляд, это офсайд. Они посмотрели повтор 20 раз, но когда его посмотрел я, я увидел офсайд".
"Здесь некого винить. Лучший способ обороняться против "Тоттенхэма" — не давать им мяч".
"Мы провели хороший матч против монстра контрпрессинга, и мы невероятно хорошо держали мяч. Да, они забили гол, имели два момента, но в остальном мы контролировали игру, и это абсолютно заслуженные три очка, поэтому я рад".
"Я так рад, что мы забили этот гол, потому что — по ощущениям — мы процентов 70 времени владели мячом против такой команды топ-уровня", — цитирует Клоппа Goal.
17.12.2020 07:00
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Последние комментарии:
если бы Ливерпуль забил такой гол, то его бы отменили 1000000%, начертили бы куеву тучу линий и обнаружили ноготь в офсайде или ресницу и отменили, но тут это другое)))
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