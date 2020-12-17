Клопп пожаловался, что гол Сона не был отменен, и назвал победу заслуженной

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал победу своей команды 2:1 над "Тоттенхэмом" заслуженной, а также заявил, что гол "шпор" был засчитан ошибочно.

Доминируя над "Тоттенхэмом" в начале матча и открыв счет усилиями Мохамеда Салаха, затем "Ливерпуль" дал сопернику всего одну возможность, которой "шпоры" и воспользовались, сравняв счет.



По мнению Клоппа, Сон Хен Мин все-таки попал в офсайд в эпизоде с ответным голом, вопреки решению VAR.



"На мой взгляд, это офсайд. Они посмотрели повтор 20 раз, но когда его посмотрел я, я увидел офсайд".



"Здесь некого винить. Лучший способ обороняться против "Тоттенхэма" — не давать им мяч".



"Мы провели хороший матч против монстра контрпрессинга, и мы невероятно хорошо держали мяч. Да, они забили гол, имели два момента, но в остальном мы контролировали игру, и это абсолютно заслуженные три очка, поэтому я рад".



"Я так рад, что мы забили этот гол, потому что — по ощущениям — мы процентов 70 времени владели мячом против такой команды топ-уровня", — цитирует Клоппа Goal.