Моуриньо пожаловался на несправедливый результат и поведение Клоппа
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо выразил свое разочарование ничейным исходом матча против "Ливерпуля", а также раскритиковал поведение своего коллеги Юргена Клоппа.
Обменявшись голами в первом тайме матча на "Энфилде", "красные" и "шпоры" сохранили интригу до последней минуты основного времени, когда Роберто Фирмино замкнул подачу углового и принес хозяевам победу — 2:1.
Моуриньо находит этот результат несправедливым, насчет чего у него и возникла небольшая перепалка с Клоппом после финального свистка. Жозе также обвиняет арбитров в двойных стандартах, когда дело касается поведения тренеров у бровки.
"Я сказал ему, что лучшая команда проиграла — он с этим не согласился, но это его мнение. Кстати, если бы я вел себя у бровки таким же образом, как он, меня бы не было здесь. Или вы скажете, что это просто эмоции?"
"Можете себе представить, что было бы со мной, если бы я дотронулся до табло четвертого арбитра (как это сделал Хосеп Гвардиола в матче с "Вест Бромвичем" сутками ранее)?"
"Я лишь имею ввиду, что в силу некоторой причины я другой, и это грустно".
"Думаю, даже ничья оставила бы у нас дурной привкус, потому что мы играли на победу".
"Дело не только в больших шансах, но и в моментах времени, когда эти шансы у нас возникали. То были худшие для "Ливерпуля" моменты, когда они находились в беде, и мы могли решать судьбу матчу, но мы промахивались. Обычно в матчах такого уровня наступает расплата за промахи, и я думал, нашей расплатой будет всего одно очко".
"В конце концов мы не набрали даже очка, и это очень расстраивает. Но глядя на игру, я доволен командой и их стремлением к победе. Думаю, парни сыграли очень хорошо против такой сильной команды, но мы были наказаны", — цитирует Моуриньо Daily Mail.
17.12.2020 06:00
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Последние комментарии:
Стареет стареет Моур , очки бы ему )
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Ничья была бы закономерным результатом, ЛФК не наиграл на победу
Но кого это ебет лол мы чистом первом месте так что похуям вообще
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Ну в глаза-то не ебись
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо выразил свое разочарование ничейным исходом матча против "Ливерпуля"
Источник: http://fapl.ru/posts/82855/
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Совсем фляга засвистела. Ну и забирай свою "лучшую" команду, а мы заберем 3 очка.
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