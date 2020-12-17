Моуриньо пожаловался на несправедливый результат и поведение Клоппа

Жозе Моуриньо Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо выразил свое разочарование ничейным исходом матча против "Ливерпуля", а также раскритиковал поведение своего коллеги Юргена Клоппа.

Обменявшись голами в первом тайме матча на "Энфилде", "красные" и "шпоры" сохранили интригу до последней минуты основного времени, когда Роберто Фирмино замкнул подачу углового и принес хозяевам победу — 2:1.

Моуриньо находит этот результат несправедливым, насчет чего у него и возникла небольшая перепалка с Клоппом после финального свистка. Жозе также обвиняет арбитров в двойных стандартах, когда дело касается поведения тренеров у бровки.

"Я сказал ему, что лучшая команда проиграла — он с этим не согласился, но это его мнение. Кстати, если бы я вел себя у бровки таким же образом, как он, меня бы не было здесь. Или вы скажете, что это просто эмоции?"

"Можете себе представить, что было бы со мной, если бы я дотронулся до табло четвертого арбитра (как это сделал Хосеп Гвардиола в матче с "Вест Бромвичем" сутками ранее)?"

"Я лишь имею ввиду, что в силу некоторой причины я другой, и это грустно".

"Думаю, даже ничья оставила бы у нас дурной привкус, потому что мы играли на победу".

"Дело не только в больших шансах, но и в моментах времени, когда эти шансы у нас возникали. То были худшие для "Ливерпуля" моменты, когда они находились в беде, и мы могли решать судьбу матчу, но мы промахивались. Обычно в матчах такого уровня наступает расплата за промахи, и я думал, нашей расплатой будет всего одно очко".

"В конце концов мы не набрали даже очка, и это очень расстраивает. Но глядя на игру, я доволен командой и их стремлением к победе. Думаю, парни сыграли очень хорошо против такой сильной команды, но мы были наказаны", — цитирует Моуриньо Daily Mail.


Метки Клопп, Ливерпуль, Моуриньо, Премьер-Лига, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 17.12.2020 06:00

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  1. torres-9- 17.12.2020 06:44 # torres-9-
    Стареет стареет Моур , очки бы ему )

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  2. bangladesh 17.12.2020 06:31 # bangladesh
    Ничья была бы закономерным результатом, ЛФК не наиграл на победу
    Но кого это ебет лол мы чистом первом месте так что похуям вообще

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  3. lahmatyj 17.12.2020 06:18 # lahmatyj
    Ну в глаза-то не ебись


    Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо выразил свое разочарование ничейным исходом матча против "Ливерпуля"

    Источник: http://fapl.ru/posts/82855/

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  4. jjflash68 17.12.2020 06:09 # jjflash68
    Совсем фляга засвистела. Ну и забирай свою "лучшую" команду, а мы заберем 3 очка.

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