Моуриньо пожаловался на несправедливый результат и поведение Клоппа

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо выразил свое разочарование ничейным исходом матча против "Ливерпуля", а также раскритиковал поведение своего коллеги Юргена Клоппа.

Обменявшись голами в первом тайме матча на "Энфилде", "красные" и "шпоры" сохранили интригу до последней минуты основного времени, когда Роберто Фирмино замкнул подачу углового и принес хозяевам победу — 2:1.



Моуриньо находит этот результат несправедливым, насчет чего у него и возникла небольшая перепалка с Клоппом после финального свистка. Жозе также обвиняет арбитров в двойных стандартах, когда дело касается поведения тренеров у бровки.



"Я сказал ему, что лучшая команда проиграла — он с этим не согласился, но это его мнение. Кстати, если бы я вел себя у бровки таким же образом, как он, меня бы не было здесь. Или вы скажете, что это просто эмоции?"



"Можете себе представить, что было бы со мной, если бы я дотронулся до табло четвертого арбитра (как это сделал Хосеп Гвардиола в матче с "Вест Бромвичем" сутками ранее)?"



"Я лишь имею ввиду, что в силу некоторой причины я другой, и это грустно".



"Думаю, даже ничья оставила бы у нас дурной привкус, потому что мы играли на победу".



"Дело не только в больших шансах, но и в моментах времени, когда эти шансы у нас возникали. То были худшие для "Ливерпуля" моменты, когда они находились в беде, и мы могли решать судьбу матчу, но мы промахивались. Обычно в матчах такого уровня наступает расплата за промахи, и я думал, нашей расплатой будет всего одно очко".



"В конце концов мы не набрали даже очка, и это очень расстраивает. Но глядя на игру, я доволен командой и их стремлением к победе. Думаю, парни сыграли очень хорошо против такой сильной команды, но мы были наказаны", — цитирует Моуриньо Daily Mail.