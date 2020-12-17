Артета: "Снова выстрелили себе в ногу"

Наставник "Арсенала" Микель Артета посетовал, что его команда "выстрелила себе в ногу", схлопотав удаление во втором тайме матча против "Саутгемптона".

Пропустив от "святых" быстрый гол, "канониры" мощно начали второй тайм и уже на 52-й минуте сравняли счет. Однако очень скоро случилось удаление Габриэля, и остаток матча лондонцы провели в глухой обороне, с трудом добыл ничью 1:1.



В предыдущем матче "Арсенал" оказался в очень похожей ситуации, когда против "Бернли" красную карточку получил Гранит Джака, и Артета не понимает, почему его команда сама себе создает трудности.



"Учитывая тот факт, что 35 минут мы играли вдесятером, очко должно нас устроить. Мы показали стойкость и характер, так долго держась против очень опасной команды".



"В то же время я очень расстроен, потому что мы отыгрались, пропустив первыми. Мы показали, как сильно этого хотим, мы создавали моменты. Мы кое-что подправили в перерыве и очень сильно начали второй тайм, забив гол. И в свой лучший момент матча мы снова выстрелили себе в ногу", — цитирует Артету Football.London.