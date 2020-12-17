Артета: "Снова выстрелили себе в ногу"

Микель Артета Наставник "Арсенала" Микель Артета посетовал, что его команда "выстрелила себе в ногу", схлопотав удаление во втором тайме матча против "Саутгемптона".

Пропустив от "святых" быстрый гол, "канониры" мощно начали второй тайм и уже на 52-й минуте сравняли счет. Однако очень скоро случилось удаление Габриэля, и остаток матча лондонцы провели в глухой обороне, с трудом добыл ничью 1:1.

В предыдущем матче "Арсенал" оказался в очень похожей ситуации, когда против "Бернли" красную карточку получил Гранит Джака, и Артета не понимает, почему его команда сама себе создает трудности.

"Учитывая тот факт, что 35 минут мы играли вдесятером, очко должно нас устроить. Мы показали стойкость и характер, так долго держась против очень опасной команды".

"В то же время я очень расстроен, потому что мы отыгрались, пропустив первыми. Мы показали, как сильно этого хотим, мы создавали моменты. Мы кое-что подправили в перерыве и очень сильно начали второй тайм, забив гол. И в свой лучший момент матча мы снова выстрелили себе в ногу", — цитирует Артету Football.London.


Метки Арсенал, Артета, Премьер-Лига, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 17.12.2020 00:05

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  1. saladdin81 17.12.2020 00:15 # saladdin81
    Задрал уже оправдываться. После каждого матча он говорит было все хорошоравно, играли хорошо, потом несчастье. Каждый матч причины, причины, причины. Значит что то делаешь не так. Видно по комманде, что в раздевалке нет коммандного духа. Арсенал выстрелил себе в ногу, когда пригласил тренера без опыта.

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