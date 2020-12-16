Скоулз объяснил, почему "Челси" не выиграет Премьер-Лигу

Челси Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз объяснил, почему "Челси" не сможет выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне.

До поражений от "Эвертона" и "Вулверхэмптона" команда Фрэнка Лэмпарда производила очень мощное впечатление, не зная поражений 17 матчей кряду во всех соревнованиях.

Однако два проигрыша подряд убедили Скоулза, что "Челси" пока рано тягаться с двумя большими фаворитами сезона — но, возможно, удастся в следующем году.

"Я просто думаю, что им слегка не хватает изобретательности на поле".

"Нголо Канте блестяще знает свое дело, и рядом с ним есть два молодых игрока в лице Мейсона Маунта и Кая Хаверца, которые, как я думаю, станут сенсационными игроками в будущем. И поэтому я не думаю, что они выиграют лигу в этом году. Им еще слегка слишком рано".

"Они будут где-то поблизости, рядом с "Манчестер Сити" и "Ливерпулем". Но я просто не думаю, что они уже готовы".

"Но через год, набравшись опыта, знаний и мастерства, они будут в гонке", — сообщил Скоулз Amazon.


Метки Премьер-Лига, Скоулз, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.12.2020 22:00

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