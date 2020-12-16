Клопп уважает "лучший навык" Моуриньо
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что его коллега Жозе Моуриньо из "Тоттенхэма" добился таких успехов в своей карьере, потому что ставит результат выше стиля.
В среду вечером "Ливерпуль" примет на своем поле "Тоттенхэм", и это будет встреча двух лидеров Премьер-Лиги.
Клопп заранее знает, что Моуриньо будет любой ценой стремиться к положительному результату, пренебрегая качеством игры и зрелищностью, однако Юрген относится к этому с уважением.
"Думаю, Жозе Моуриньо уже очень давно успешен в футболе, он поиграл почти по всем схемам и во многих стилях".
"Будучи тренером, ты применяешь свое мастерство и накладываешь на него свои идеи, и это один из лучших навыков Жозе Моуриньо".
"В конце концов все определяют результаты, а умение их достигать — это и вовсе лучший навык Жозе, потому что в определяющие моменты ему нет дела до стиля, ему лишь важен результат, и это делает его самым успешным тренером поблизости, и я уважаю это", — цитирует Клоппа Sky Sports.
16.12.2020 21:00
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Liverpool 3-1 Manchester United (УВОЛЬНЕНИЕ ПОРТУГАЛЬЦА)
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Завуалиртванно о6оссал чмоура.
Клопп топ!
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