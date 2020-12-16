Клопп уважает "лучший навык" Моуриньо

Юрген Клопп и Жозе Моуриньо Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что его коллега Жозе Моуриньо из "Тоттенхэма" добился таких успехов в своей карьере, потому что ставит результат выше стиля.

В среду вечером "Ливерпуль" примет на своем поле "Тоттенхэм", и это будет встреча двух лидеров Премьер-Лиги.

Клопп заранее знает, что Моуриньо будет любой ценой стремиться к положительному результату, пренебрегая качеством игры и зрелищностью, однако Юрген относится к этому с уважением.

"Думаю, Жозе Моуриньо уже очень давно успешен в футболе, он поиграл почти по всем схемам и во многих стилях".

"Будучи тренером, ты применяешь свое мастерство и накладываешь на него свои идеи, и это один из лучших навыков Жозе Моуриньо".

"В конце концов все определяют результаты, а умение их достигать — это и вовсе лучший навык Жозе, потому что в определяющие моменты ему нет дела до стиля, ему лишь важен результат, и это делает его самым успешным тренером поблизости, и я уважаю это", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Клопп, Ливерпуль, Моуриньо, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 16.12.2020 21:00

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  1. vyrentz 16.12.2020 21:32 # vyrentz
    История унижения португальского водителя автобуса Клоппом:
    11 матчей, 5 побед и лишь 2 поражения, ровно столько, сколько раз Клопп увольнял Моура.

    Borussia Dortmund 4-1 Real Madrid (Полуфинал ЛЧ, УВОЛЬНЕНИЕ ПОРТУГАЛЬЦА)

    Liverpool 3-1 Manchester United (УВОЛЬНЕНИЕ ПОРТУГАЛЬЦА)

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  2. electric 16.12.2020 21:14 # electric
    Завуалиртванно о6оссал чмоура.
    Клопп топ!

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