Клопп уважает "лучший навык" Моуриньо

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что его коллега Жозе Моуриньо из "Тоттенхэма" добился таких успехов в своей карьере, потому что ставит результат выше стиля.

В среду вечером "Ливерпуль" примет на своем поле "Тоттенхэм", и это будет встреча двух лидеров Премьер-Лиги.



Клопп заранее знает, что Моуриньо будет любой ценой стремиться к положительному результату, пренебрегая качеством игры и зрелищностью, однако Юрген относится к этому с уважением.



"Думаю, Жозе Моуриньо уже очень давно успешен в футболе, он поиграл почти по всем схемам и во многих стилях".



"Будучи тренером, ты применяешь свое мастерство и накладываешь на него свои идеи, и это один из лучших навыков Жозе Моуриньо".



"В конце концов все определяют результаты, а умение их достигать — это и вовсе лучший навык Жозе, потому что в определяющие моменты ему нет дела до стиля, ему лишь важен результат, и это делает его самым успешным тренером поблизости, и я уважаю это", — цитирует Клоппа Sky Sports.