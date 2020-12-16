Сульшер ожидает непредсказуемых результатов до конца сезона

Оле Гуннар Сульшер Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер уверен, что непредсказуемые результаты сохранятся до конца сезона Премьер-Лиги.

В двух предыдущих сезонах "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" возвышались над остальными командам Премьер-Лиги. Кроме того, с 2016 каждый из английских чемпионов набирал не менее 93 очков.

Нынешний сезон пока складывается по другому сценарию — никому не удается уйти в отрыв, а плотность в таблице очень высока. Сульшер считает, что на то есть своя причина, и не ожиданий изменений в этом отношении.

"Обилие непредсказуемых результатов — это признак Премьер-Лиги и мастерства так называемых команд поменьше. В Премьер-Лиге нет легких матчей".

"В предыдущих сезонах команды топ-уровня выработали сноровку вырывать победы в упорных матчах вместо того, чтобы завершать их вничью".

"Да, думаю, учитывая плотный график и происходящее в жизнях людей, мы будем наблюдать непредсказуемые результаты весь сезон".

"Тот, кто отдыхает посреди недели, может получить большое преимущество, потому что сложно поддерживать каждого игрока на 100 процентов в порядке, проводя матч посреди недели", — цитирует Сульшера Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 16.12.2020 20:00

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  1. vyrentz 16.12.2020 20:17 # vyrentz
    А до этого у Юнайтед все было по плану xD
    Иногда не понятно, он больше Кукольдшер или все же Клоуньшер?

    (ответить)

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