Сульшер ожидает непредсказуемых результатов до конца сезона

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер уверен, что непредсказуемые результаты сохранятся до конца сезона Премьер-Лиги.

В двух предыдущих сезонах "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" возвышались над остальными командам Премьер-Лиги. Кроме того, с 2016 каждый из английских чемпионов набирал не менее 93 очков.



Нынешний сезон пока складывается по другому сценарию — никому не удается уйти в отрыв, а плотность в таблице очень высока. Сульшер считает, что на то есть своя причина, и не ожиданий изменений в этом отношении.



"Обилие непредсказуемых результатов — это признак Премьер-Лиги и мастерства так называемых команд поменьше. В Премьер-Лиге нет легких матчей".



"В предыдущих сезонах команды топ-уровня выработали сноровку вырывать победы в упорных матчах вместо того, чтобы завершать их вничью".



"Да, думаю, учитывая плотный график и происходящее в жизнях людей, мы будем наблюдать непредсказуемые результаты весь сезон".



"Тот, кто отдыхает посреди недели, может получить большое преимущество, потому что сложно поддерживать каждого игрока на 100 процентов в порядке, проводя матч посреди недели", — цитирует Сульшера Sky Sports.