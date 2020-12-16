Эду назвал приоритет для "Арсенала" на январь

Эду Технический директор "Арсенала" Эду дал понять, что приоритетом его клуба в зимнее трансферное окно станет приглашение креативного полузащитника.

Самостоятельно отказавшись от услуг Месута Озила, "канониры" обнаружили, что у них нет другого такого игрока, способного стабильно создавать голевые возможности — приглашенный из "Челси" Виллиан с этой ролью не справляется и вдобавок действует на фланге.

С переходом в "Арсенал" связывают Доминика Собослаи из "Ред Булл", Уссема Ауара из "Лиона", Кристиана Эриксена из "Интера", Эмилиано Буэндиа из "Норвича" и Джека Грилиша из "Астон Виллы", и Эду не видит смысла скрывать наиболее проблемную позицию.

"Довольно ясно, в чем мы нуждаемся. Нам нужен игрок созидательного плана в центр поля. Прямо сейчас у нас нет такого в составе", — цитирует Эду Sky Sports.

Аналогичный намек ранее сделал и главный тренер "канониров" Микель Артета.

"Посмотрите на игроков, которые были у нас здесь раньше. Вспоминаются Касорла, Росицки, Аршавин, Рэмси, Мхитарян. Даже Джек Уилшир привык здесь играть. Их было много, но теперь у нас нет такого игрока. Нам нужно обновить этот цикл. Любая команда нуждается в таком игроке", — цитирует Артету Football.London.


Метки Арсенал, Артета, Эду

Автор mihajlo   

Дата 16.12.2020 19:00

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Последние комментарии:




  1. vyrentz 16.12.2020 20:18 # vyrentz
    Скажите им, что у них Озил есть. Или эту фамилию китайцы запретили произносить в слух?

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  2. mendieta 16.12.2020 20:12 # mendieta
    Когда Собослаи успел перейти в Лейпциг? Проверяйте,что лепите,перед тем,как выложить новость(((

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  3. lfclegenda 16.12.2020 19:33 # lfclegenda
    Арсенал умер еще тогда когда ушел Анри, печально конечно

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  4. french 16.12.2020 19:32 # french
    Ну вот Джека и забирай, че бухтеть - то

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  5. blueisthecolor 16.12.2020 19:28 # blueisthecolor
    Эриксен incoming

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  6. jirrort 16.12.2020 19:23 # jirrort
    Все абсолютно все ссут на гейклубишко

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  7. flamic 16.12.2020 19:06 # flamic
    А как же его обосранный дружок Себальос?

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  8. hunter022 16.12.2020 19:01 # hunter022
    Лучше поменяйте руководство

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