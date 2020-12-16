Эду назвал приоритет для "Арсенала" на январь

Технический директор "Арсенала" Эду дал понять, что приоритетом его клуба в зимнее трансферное окно станет приглашение креативного полузащитника.

Самостоятельно отказавшись от услуг Месута Озила, "канониры" обнаружили, что у них нет другого такого игрока, способного стабильно создавать голевые возможности — приглашенный из "Челси" Виллиан с этой ролью не справляется и вдобавок действует на фланге.



С переходом в "Арсенал" связывают Доминика Собослаи из "Ред Булл", Уссема Ауара из "Лиона", Кристиана Эриксена из "Интера", Эмилиано Буэндиа из "Норвича" и Джека Грилиша из "Астон Виллы", и Эду не видит смысла скрывать наиболее проблемную позицию.



"Довольно ясно, в чем мы нуждаемся. Нам нужен игрок созидательного плана в центр поля. Прямо сейчас у нас нет такого в составе", — цитирует Эду Sky Sports.



Аналогичный намек ранее сделал и главный тренер "канониров" Микель Артета.



"Посмотрите на игроков, которые были у нас здесь раньше. Вспоминаются Касорла, Росицки, Аршавин, Рэмси, Мхитарян. Даже Джек Уилшир привык здесь играть. Их было много, но теперь у нас нет такого игрока. Нам нужно обновить этот цикл. Любая команда нуждается в таком игроке", — цитирует Артету Football.London.