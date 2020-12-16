IFAB одобрил дополнительные замены при сотрясении

Международный совет футбольных ассоциаций (International Football Association Board), определяющий правила игры в футбол, дал зеленый свет на введение дополнительных замен в случае сотрясения.

Инцидент во время недавнего матча Премьер-Лиги между "Арсеналом" и "Вулверхэмптоном", когда Давид Луис и Рауль Хименес столкнулись головами, а второй даже получил перелом черепа, в очередной раз заставил говорить о существующей в футболе проблеме, когда игрок получает травму головы.



Кроме того, недавно были опубликованы некоторые медицинские исследованияя, свидетельствующие о повышенном риске бывших футболистов стать жертвой старческого слабоумия.



Как сообщает Sky Sports, приняв все факторы во внимание, IFAB разрешил менять игрока в случае сотрясения или подозрения на сотрясение, даже если его команда использовала все свои замены.



IFAB рекомендовал начать испытания соответствующего нововведения уже с января.