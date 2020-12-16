"Ливерпуль" готовит подарок для Ван Дейка на Новый год

Виргил Ван Дейк "Ливерпуль" собирается преподнести защитнику Виргилу Ван Дейку новый улучшенный контракт в качестве новогоднего подарка.

Напомним, Ван Дейк находится вне игры со злополучного дерби против "Эвертона" 17 октября, когда в его колено врезался голкипер соперника Джордан Пикфорд.

Виргил перенес операцию и в данный момент находится в начальной стадии своей реабилитации, которая растянется на месяцы.

Как сообщает CBS Sports, "Ливерпуль" собирается поддержать своего лидера, угодившего в столь сложную ситуацию. Таково желание руководства клуба и главного тренера Юргена Клоппа.

И хотя действующий контракт Ван Дейка истекает только в 2023 году,"красные" собираются предложить 29-летнему голландцу продлить сотрудничество на более длительный период и на боле выгодных условиях.

Ожидается, что "Ливерпуль" установит контакт с представителями экс-игрока "Саутгемптона" и озвучит свое предложение уже в следующем месяце. Сам Виргил счастлив на "Энфилде", и переговоры должны пройти гладко.


Метки Ван Дейк, контракты, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 16.12.2020 17:00

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Последние комментарии:




  1. mrjingles 16.12.2020 17:11 # mrjingles
    Это ж каким надо быть топарем чтоб тебе в лазарете контракты улучшали

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  2. jirrort 16.12.2020 17:00 # jirrort
    Стакан мочи

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