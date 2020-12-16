Фаулер "гарантирует" минимум 70% владения мячом у "Ливерпуля" против "Тоттенхэма"

Экс-нападающий "Ливерпуля" Робби Фаулер выразил уверенность, что в матче против "Тоттенхэма" команда Юргена Клоппа будет владеть мячом больше 70 процентов времени.

Фаулер ожидает, что в матче Премьер-Лиги на "Энфилде" в среду вечером "Тоттенхэм" изберет сугубо оборонительную манеры игры.



Эта тактика ранее принесла "шпорам" победы над "Манчестер Сити" и "Арсеналом", и Робби не видит смысла для Жозе Моуриньо от нее отказываться.



"Посмотрите, как "Тоттенхэм" играет в этом сезоне. Несложно предсказать, что они будут делать на "Энфилде".



"Они победили "Сити", не держа мяч, и то же самое было с "Арсеналом". Они словно говорят: "Соперник может оставить у себя мяч, а мы оставим у себя очки".



"И я могу почти гарантировать, что у "Ливерпуля" будет минимум 70 процентов по владению мячом. Я могу гарантировать, что они будут вызывать у "Ливерпуля" чувство разочарования и зазывать их взламывать свои организованные построения глубокой обороны".



"Сити" знал, с чем им придется иметь дело, и они хорошо готовились к этому всю неделю. Как и "Арсенал". Оба проиграли".



"Ты предвидишь это, но с этим все равно сложно что-либо поделать — особенно учитывая мастерство игроков "Тоттенхэма" для реализации этого плана", — сообщил Фаулер Daily Mirror.