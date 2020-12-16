"Вест Бромвич" объявил об увольнении Билича

На следующий день после ничейного матча с "Манчестер Сити" (1:1) "Вест Бромвич" уволил своего главного тренера Славена Билича.

Напомним, накануне вечером "дрозды" заработали одно очко на поле одного из главных фаворитов сезона Премьер-Лиги.



Однако судьба Билича во многом была предопределена предыдущими результатами, которые были гораздо хуже — только одна победа в Премьер-Лиге со старта сезона.



Славен оставляет "Вест Бромвич" на 19-й позиции, успев провести 18 месяцев на своем посту, в течение которых он вывел клуб в Премьер-Лигу через второе место в Чемпионшипе в прошлом сезоне.



Как гласит официальное заявление "дроздов", вместе с 52-летним хорватом уходят и трое его помощников. О замене пока ничего не сообщается, но пресса ожидает, что спасать клуб с "Хоторнс" возьмется Сэм Эллардайс.