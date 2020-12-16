Торрейра не вернется в "Арсенал" в январе

Агент полузащитника Лукаса Торрейры опроверг слухи о том, что его клиент может досрочно вернуться из "Атлетико" в "Арсенал".

Не найдя своего места в планах главного тренера "канониров" Микеля Артеты и освобождая место для Томаса Партея, на этот сезон Торрейра отправился в "Атлетико" на правах аренды.



К сожалению для Лукаса, пока он не смог стать основным игроком в команде Диего Симеоне, и в прессе поползли слухи, что игрок вернется в Лондон уже в январе.



Однако агент Пабло Бентакур исключает такой сценарий и уверяет, что 24-летний уругваец думает только об "Атлетико".



"Лукас спокоен, и у него на уме нет ничего другого, кроме как продолжать выступать за "Атлетико". Он в завершающей стадии адаптации к Ла Лиге", — цитирует Бентакурса Goal.