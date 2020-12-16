Моуриньо готов остаться в "Тоттенхэме" надолго

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что надеется надолго остаться в лондонском клубе.

Ни в одном из своих предыдущих клубов Моуриньо не задерживался дольше трех сезонов, однако Жозе чувствует, что в "Тоттенхэме" может быть по-другому.



Португальский специалист надеется, что "Тоттенхэм" даст ему время на создание боеспособной команды, в отличие от "Манчестер Юнайтед", где он работал прежде.



"В определенный период моей карьеры мне доставались клубы, которые по своему профилю не требовали много времени для достижения успеха. Так было в "Порту", "Интере", "Реале" и дважды "Челси". Мы добивались успеха без долгой подготовки".



"Кроме того, мной двигало желание попробовать что-нибудь новое, узнать другие страны, получить другой опыт и побеждать. Победил — и до свидания, теперь давай попробуем что-нибудь еще".



"Первым клубом, где мне требовалось время и где я его не получил, был "Манчестер Юнайтед". Я чувствовал, что ушел посреди процесса".



"Там мы сделали, что сделали и что было возможно. Дальше наши пути разошлись. Я был счастлив, они были счастливы. У нас до сих пор отличные отношения, и я всегда говорю это с гордостью. Когда я ухожу из клубов, у меня сохраняются очень хорошие отношения со всеми, и "Юнайтед" — еще один пример этого".



"Находясь сейчас в "Тоттенхэме", я знаю профиль своей работы. И пока что я очень, очень наслаждаюсь своим пребыванием в клубе".



"Убежден, этот клуб как структура тоже рад работать со мной, поэтому я представляю, что останусь здесь надолго. Но если мы сможем ускорить процесс, а сейчас мы ускоряемся, и сможем делать вещи, которые делаем, тогда, конечно, мы не будем терять время даром", — цитирует Моуриньо Football.London.