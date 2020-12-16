13-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей среды

В среду, 16 декабря, шестью поединками продолжится 13-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

АРСЕНАЛ — САУТГЕМПТОН 21:00 Онлайн-трансляция



"Арсенал" проиграл все четыре последних домашних матча в Премьер-Лиге и сейчас опять играет дома — причем против "Саутгемптона", который находится в отличной форме, выдав свой второй лучший старт сезона в высшем дивизионе (после 26 очков в 12 турах сезона 2014/15). Однако "канониры" ни разу не уступили в 25 последних домашних матчах чемпионата против "святых", включая 18 побед.



К трехматчевой дисквалификации приступает полузащитник "Арсенала" Гранит Джака, удаленный против "Бернли". Из-за перебора желтых карточек эту игру пропускает и Эктор Беллерин. Николя Пепе свое наказание уже отбыл. Давид Луис едва ли готов вернуться после травмы головы. У Томаса Партея проблемы с бедром.



У "Саутгемптона" нет кадровых проблем.



ЛИДС — НЬЮКАСЛ 21:00 Онлайн-трансляция



"Лидс" хорошо играет, создавая массу моментов, но в обороне нередко выглядит наивно. "Ньюкасл" играет прагматичнее, меньше забивая, но и меньше пропуская, что позволяет "сорокам" находиться в трех очках над "белыми" в преддверии очного матча. Это будет первая встреча соперников в высшем дивизионе с января 2004, когда минимальную победу "Ньюкаслу" дома обеспечил Алан Ширер.



Нападающий "Лидса" Патрик Бэмфорд в порядке, несмотря на раннюю замену против "Вест Хэма". Пабло Эрнандес уже возобновил тренировки. Среди потерь значатся защитники Робин Кох и Диего Льоренте.



"Ньюкасл" оценивает состояние игроков после временного закрытия своей тренировочной базы в связи со вспышкой коронавируса. Федерико Фернандес и Райан Фрэйзер вернулись в строй.



ЛЕСТЕР — ЭВЕРТОН 21:00 Онлайн-трансляция



Это будет встреча двух команд, имеющих большие амбиции и жаждущих подвинуть конкурентов из привычной группы фаворитов. В 12 первых турах сезона "Лестер" одержал больше всех побед в дивизионе — восемь. "Эвертон" в минувший уикенд вернулся в колею, одержав победу 1:0 над "Челси" — свою вторую победу в восьми последних матчах Премьер-Лиги. В 10 последних встречах "лис" и "ирисок" в чемпионате по пять побед одержала каждая сторона.



Защитник "Лестера" Джонни Эванс дисквалифицирован из-за перебора желтых карточек. Тимоти Кастань может сыграть впервые с октября. Чаглар Сеюнджю и Рикарду Перейра пока не готовы.



Плеймейкер "Эвертона" Хамес Родригес пропускает второй матч подряд. Шеймус Коулмен может вернуться к уикенду. У Фабиана Дельфа травма задней поверхности бедра.



ФУЛХЭМ — БРАЙТОН 23:00



В минувший уикенд "Фулхэм" удивил и удивил приятно, сыграв по-настоящему дерзко против "Ливерпуля", особенно в первом тайме. Если "дачники" смогут это повторить против "Брайтона", выигравшего только два из 12 матчей этого сезона Премьер-Лиги, и одержать победу, то гарантированно поднимутся из зоны вылета. Ни одна из 21 последней встречи этих команд в чемпионате на поле "Фулхэма" не завершилась вничью.



Нападающий "Фулхэма" Александар Митрович залечил свою лодыжку, но Кенни Тете и Теренс Конголо все еще травмированы.



Защитники "Брайтона" Тарик Лэмпти и Адам Уэбстер пропустили воскресный матч против "Лестера", но на сей раз могут вернуться. Точно поправился Адам Лаллана.



ЛИВЕРПУЛЬ — ТОТТЕНХЭМ 23:00 Онлайн-трансляция



Это будет встреча двух лидеров и команд, которые пока выглядят наиболее убедительно и стабильно — хотя бы в этой части таблица не кажется обманчивой. При этом "Ливерпуль" потерял уже 11 очков — всего на четыре меньше, чем за весь прошлый сезон. "Тоттенхэм" пока не знает поражений на выезде в этой кампании Премьер-Лиги — четыре победы и две ничьи. "Красные" потерпели лишь одно поражение в 15 последних встречах со "шпорами" в чемпионате, включая 10 побед.



"Ливерпуль" отложит на последний момент решение по защитнику Жоэлю Матипу. Может вернуться после мышечной травмы Наби Кейта.



Вингер "Тоттенхэма" Гарет Бэйл все еще восстанавливается после болезни, но это не коронавирус. Эрик Ламела травмирован.



ВЕСТ ХЭМ — КРИСТАЛ ПЭЛАС 23:00



"Вест Хэм" невыразительно начал сезон, но сейчас набрал отличную форму, выиграв четыре из пяти последних матчей в Премьер-Лиге. "Кристал Пэлас" находится всего в одной победе позади своего своего соперника и в минувший уикенд смог отобрать очки у самого "Тоттенхэма". "Орлы" выиграли обе предыдущие встречи с "молотобойцами" в чемпионате, но три подряд еще никогда не праздновали.



Защитник "Вест Хэма" Артур Масуаку перенес операцию на колене и пропустит несколько недель. У Мичейла Антонио проблемы с задней поверхностью бедра.



Защитник "Кристал Пэлас" Мамаду Сако под вопросом. Может вернуться Джордан Айю.