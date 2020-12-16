Моуриньо: "Сон хочет остаться в "Тоттенхэме" до конца карьеры"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо уверен, что его нападающий Сон Хен Мин хочет провести у "шпор" всю свою оставшуюся карьеру.

Сон является одним из наиболее ярких игроков в новом сезоне, забив 13 голов в 21 матче за "шпор" с учетом всех соревнований и сформировав устрашающий дуэт с Харри Кейном.



Сон помог "Тоттенхэму" захватить лидерство в Премьер-Лиге и выйти в плей-офф Лиги Европы, и Моуриньо ожидает, что 28-летний южнокореец подпишет новый контракт, когда связанная с коронавирусом неопределенность исчезнет.



"Как сейчас можно подписывать новые контракты с игроками? Ты даже не знаешь, что будет в следующем сезоне. Ты не знаешь, сможешь ли предложить игроку условия лучше, чем у него сейчас. Это очень странный момент".



"Я просто доверяю Сонни и Даниэлю Леви. Они оба хотят, чтобы он остался — на всю жизнь и до конца карьеры, если возможно".



"Я ожидаю, что Сонни подпишет новый контракт здесь, но я не оказываю давление и не подталкиваю его, потому что сейчас, возможно, не самый подходящий момент".



"Я не тот человек, которого мотивируют деньги, но я бы не хотел оказаться на месте владельца или президента одного из футбольных клубов в столь неопределенный период", — цитирует Моуриньо Sky Sports.