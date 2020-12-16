Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил, почему атаковал четвертого арбитра в концовке матча против "Вест Бромвича".

К основному времени вчерашнего матча, в котором "горожане" так и не смогли вырвать победу (1:1), было добавлено четыре минуты, и это решение возмутило Гвардиолу.



В порыве эмоций Гвардиола набросился на резервного судьбу Энтони Тэйлора, требуя больше компенсированных минут, но так и не был услышан.



"Там не было проблемы. Я лишь сказал, что, на мой взгляд, четыре минуты — это недостаточно".



"Кажется, только Габриэль провел на газоне три минуты, плюс было шесть замен, а их голкипер вводил мяч в игру 30 секунд каждый раз, поэтому я высказал свое мнение арбитру, но он не прислушался, и это нормально".



"Я ожидал, что будет добавлено больше времени, но в конце концов мы имели достаточно моментов для победы и просто не смогли забить", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.