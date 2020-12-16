Гвардиола объяснил, почему атаковал четвертого арбитра

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил, почему атаковал четвертого арбитра в концовке матча против "Вест Бромвича".

К основному времени вчерашнего матча, в котором "горожане" так и не смогли вырвать победу (1:1), было добавлено четыре минуты, и это решение возмутило Гвардиолу.

В порыве эмоций Гвардиола набросился на резервного судьбу Энтони Тэйлора, требуя больше компенсированных минут, но так и не был услышан.

"Там не было проблемы. Я лишь сказал, что, на мой взгляд, четыре минуты — это недостаточно".

"Кажется, только Габриэль провел на газоне три минуты, плюс было шесть замен, а их голкипер вводил мяч в игру 30 секунд каждый раз, поэтому я высказал свое мнение арбитру, но он не прислушался, и это нормально".

"Я ожидал, что будет добавлено больше времени, но в конце концов мы имели достаточно моментов для победы и просто не смогли забить", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.


Метки Вест Бромвич, Гвардиола, Манчестер Сити, Премьер-Лига, рефери

Автор mihajlo   

Дата 16.12.2020 10:00

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Последние комментарии:




  1. mancityman 16.12.2020 10:32 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

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  2. pokersanogo 16.12.2020 10:27 # pokersanogo
    Вест Бромвич, а не Бернли.

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  3. antiterror 16.12.2020 10:19 # antiterror
    Заголовок, конечно, классический.

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