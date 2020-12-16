Гвардиола объяснил, почему атаковал четвертого арбитра
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил, почему атаковал четвертого арбитра в концовке матча против "Вест Бромвича".
К основному времени вчерашнего матча, в котором "горожане" так и не смогли вырвать победу (1:1), было добавлено четыре минуты, и это решение возмутило Гвардиолу.
В порыве эмоций Гвардиола набросился на резервного судьбу Энтони Тэйлора, требуя больше компенсированных минут, но так и не был услышан.
"Там не было проблемы. Я лишь сказал, что, на мой взгляд, четыре минуты — это недостаточно".
"Кажется, только Габриэль провел на газоне три минуты, плюс было шесть замен, а их голкипер вводил мяч в игру 30 секунд каждый раз, поэтому я высказал свое мнение арбитру, но он не прислушался, и это нормально".
"Я ожидал, что будет добавлено больше времени, но в конце концов мы имели достаточно моментов для победы и просто не смогли забить", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.
16.12.2020 10:00
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КОРОЛЬ!!!
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Вест Бромвич, а не Бернли.
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Заголовок, конечно, классический.
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