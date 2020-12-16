Моуриньо посчитал, сколько дней Клопп тренирует "Ливерпуль"

Жозе Моуриньо Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо считает, что слишком мало времени находится на своем месте, чтобы от него требовали конкуренции с "Ливерпулем".

В 12 первых турах нового сезона Премьер-Лиги "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" показали себя главными претендентами на титул, набрав по 25 очков.

В среду вечером две лидирующие команды сыграют друг с другом на "Энфилде", однако Моуриньо заранее указывает, что его коллега Юрген Клопп гораздо дольше находится на своем месте.

"У нас хорошая команда, которая упорно трудится, но "Ливерпуль" — это результат 1,894 дней работы Клоппа, если не ошибаюсь".

"Мы же работаем вместе 390 дней, хотя и это число обманчиво, потому что многие из этих 390 дней даже не были рабочими днями — то были дни карантина, когда мы находились дома и не могли работать".

"Поэтому почти 2,000 дней у них против 300 у нас. И если нам все равно удается соперничать на этом уровне, я лишь могу похвалить игроков и порадоваться тому, что они делают".

"Убежден, чтобы команда добилась всего того, чего "Ливерпуль" уже добился и чего все еще пытается достичь, нужно проделать идеальную работу. Все, что они делают, они делают очень, очень хорошо. Думаю, они близки к совершенству", — цитирует Моуриньо Daily Mail.


Метки Клопп, Ливерпуль, Моуриньо, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 16.12.2020 09:00

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Последние комментарии:




  1. iska95 16.12.2020 09:36 # iska95
    Маур штрих

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  2. bossvasilika 16.12.2020 09:34 # bossvasilika
    все у Моура подсчитано) теперь Юрген не отмажится в случае проигрыша

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  3. infamous 16.12.2020 09:14 # infamous
    майнд геймс епта

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  4. gerrard08 16.12.2020 09:10 # gerrard08
    Сук)) от себя он снял карантинные дни, а у Клоппа округлил в большую сторону)
    Ну что за цыган)

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  5. bangladesh 16.12.2020 09:09 # bangladesh
    нихуя у него триггер на клоппа

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  6. suddenly 16.12.2020 09:04 # suddenly
    Норм солому стелит.

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