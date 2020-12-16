Моуриньо посчитал, сколько дней Клопп тренирует "Ливерпуль"

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо считает, что слишком мало времени находится на своем месте, чтобы от него требовали конкуренции с "Ливерпулем".

В 12 первых турах нового сезона Премьер-Лиги "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" показали себя главными претендентами на титул, набрав по 25 очков.



В среду вечером две лидирующие команды сыграют друг с другом на "Энфилде", однако Моуриньо заранее указывает, что его коллега Юрген Клопп гораздо дольше находится на своем месте.



"У нас хорошая команда, которая упорно трудится, но "Ливерпуль" — это результат 1,894 дней работы Клоппа, если не ошибаюсь".



"Мы же работаем вместе 390 дней, хотя и это число обманчиво, потому что многие из этих 390 дней даже не были рабочими днями — то были дни карантина, когда мы находились дома и не могли работать".



"Поэтому почти 2,000 дней у них против 300 у нас. И если нам все равно удается соперничать на этом уровне, я лишь могу похвалить игроков и порадоваться тому, что они делают".



"Убежден, чтобы команда добилась всего того, чего "Ливерпуль" уже добился и чего все еще пытается достичь, нужно проделать идеальную работу. Все, что они делают, они делают очень, очень хорошо. Думаю, они близки к совершенству", — цитирует Моуриньо Daily Mail.