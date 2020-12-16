Вертонген: "Ощущал последствия сотрясения девять месяцев"

Экс-защитник "Тоттенхэма" Ян Вертонген признался, что на протяжении девяти месяцев играл, ощущая последствия сотрясения.

Первый полуфинальный матч "Тоттенхэма" против "Аякса" в полуфинале Лиги Чемпионов сезона 2019/20 в конце апреля был омрачен столкновением Вертонгена со своим партнером по команде Тоби Алдервейрелдом и голкипером соперника Андре Онаной.



После оказания первой медицинской помощи Ян даже попытался продолжить игру, но не смог и был заменен. Около бровки бельгийского защитника вырвало.



Как признается Вертонген, его голова звенела еще многие месяцы, и лишь коронавирусная пауза позволила ему вернуться в норму.



"Многие люди не знают этого, но после того столкновения я долго страдал от тошноты и головных болей. Об этом я говорю сейчас впервые. Я ощущал последствия на протяжении девяти месяцев, и по этой причине я не мог играть так, как хотел".



"Я просто не знал, что делать. Матч шел за матчем, тренировка за тренировкой. Каждый раз я чувствовал это. Затем был введен карантин, я смог отдохнуть два-три месяца, и после этого чувствовал себя уже гораздо лучше", — сообщил Вертонген Sporza TV.