Вертонген: "Ощущал последствия сотрясения девять месяцев"
Экс-защитник "Тоттенхэма" Ян Вертонген признался, что на протяжении девяти месяцев играл, ощущая последствия сотрясения.
Первый полуфинальный матч "Тоттенхэма" против "Аякса" в полуфинале Лиги Чемпионов сезона 2019/20 в конце апреля был омрачен столкновением Вертонгена со своим партнером по команде Тоби Алдервейрелдом и голкипером соперника Андре Онаной.
После оказания первой медицинской помощи Ян даже попытался продолжить игру, но не смог и был заменен. Около бровки бельгийского защитника вырвало.
Как признается Вертонген, его голова звенела еще многие месяцы, и лишь коронавирусная пауза позволила ему вернуться в норму.
"Многие люди не знают этого, но после того столкновения я долго страдал от тошноты и головных болей. Об этом я говорю сейчас впервые. Я ощущал последствия на протяжении девяти месяцев, и по этой причине я не мог играть так, как хотел".
"Я просто не знал, что делать. Матч шел за матчем, тренировка за тренировкой. Каждый раз я чувствовал это. Затем был введен карантин, я смог отдохнуть два-три месяца, и после этого чувствовал себя уже гораздо лучше", — сообщил Вертонген Sporza TV.
16.12.2020 08:00
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Ян навсегда останется в сердцах миллионов фанатов Тоттенхэма, наш СуперЯн!
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