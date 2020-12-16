Гвардиола: "Мы просто не можем забить"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил разочарование продолжающимися проблемами его команды с забитыми голами.
Обменявшись голами с "Вест Бромвичем" в первом тайме, "горожане" имели в своем распоряжении полматча, чтобы дожать окопавшегося возле своих ворот аутсайдера, но не смогли.
Гвардиола признает наличие проблемы, но вот озвучить ее решение затрудняется — мяч просто не идет в сетку.
"Реальность такова, что у нас есть проблемы с забитыми голами".
"Мы смогли контролировать игру и почти ничего не позволяли создать сопернику, а их гол случился после рикошета. Мы были лучше во всех отношениях, но нам оказалось сложно забить".
"Мы контролируем матчи, но не можем оформить результат. Ты должен отправлять мяч в сетку. Нам не удается забивать голы, и тренерам сложно находить этому решения".
"Мы не так много создали в первом тайме, они оборонялись большим числом, и у нас были проблемы с подборами. Во втором тайме мы все делали правильно и просто не могли забить".
"Мы создали достаточно, чтобы победить. Кажется, мы нанесли 26 ударов — ты просто должен отправить мяч в сетку, а нам оказалось сложно это сделать. Но мы должны быть оптимистами".
"Не нужно быть слишком умным, чтобы увидеть разницу между этим годом и предыдущими. Это не совпадение — Серхио Агуэро травмирован четыре месяца. Но мы создаем моменты, и мы просто не можем забить".
"Такие матчи нужно выигрывать. Мы по-прежнему не так далеко от вершины лиги, но ты обязан обыгрывать "Вест Бромвич" у себя дома".
"Это странная ситуация для всех. Мы заслуживали победу, но не победили", — цитирует Гвардиола Daily Mail.
16.12.2020 07:00
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