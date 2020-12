Светская хроника за среду

"Манчестер Юнайтед" хочет избавиться от четырех игроков в январе. Дайо Упамекано рвется в Премьер-Лигу. Славен Билич будет уволен в течение суток. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

Нападающий Лионель Месси стал ближе к переходу в "Манчестер Сити" после того, как "Барселона" смирилась с тем, что зарплата аргентинца в 7.5 млн. фунтов в месяц — это чересчур для клуба в кризисные времена. (Daily Star)



Отец Месси опроверг слухи о том, что договаривается с ПСЖ, который, якобы, может увести Лионеля из под носа у "Сити". (Daily Mirror)



"Манчестер Юнайтед" может облегчить свою зарплатную ведомость на 300 тыс. фунтов в неделю, избавившись от Серхио Ромеро, Маркоса Рохо, Фила Джонса и Джесси Лингарда в январе. (Daily Star)



Полузащитник Хакан Чалханоглу отвергнет интерес "Юнайтед" и подпишет новый контракт с "Миланом". (Tuttosport)



Защитник "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано надеется следующим летом перебраться в Премьер-Лигу, где в его услугах заинтересованы "Юнайтед" и "Арсенал". (ESPN)



"Атлетико" разочаровался в полузащитнике Лукасе Торрейре и собирается вернуть того в "Арсенал" уже в январе. (Tuttomercatoweb)



"Арсенал" может купить полузащитника Фабиу Виейра, чей контракт с "Порту" подразумевает отступные в 27 млн. фунтов. (Record)



"Арсенал" открыт к предложениям других клубов насчет аренды защитника Вильяма Салиба на вторую половину сезона. (Sky Sports)



Наставник "Арсенала" Микель Артета хочет защитника "Вильярреала" Пау Торреса. (Todofichajes)



"Тоттенхэм" не отпустит полузащитника Харри Уинкса в аренду в январе. (Football.London)



"Лидс" проявляет интерес к защитнику "Челси" Фикайо Томори. (Football Insider)



Другое



Славен Билич может быть уволен с поста главного тренера "Вест Бромвича" уже сегодня. (BBC)



На место Билича претендуют Сэм Эллардайс, Найджел Пирсон, Марк Хьюз и Эдди Хау. (The Times)



Билича, вероятно, заменит Эллардайс. (talkSPORT)



Консорцирум из Абу-Даби не отказывается от своих планов по покупке "Дерби" и надеется заключить сделку до Рождества. (Sky Sports)



Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин был назван Игроком Года в Южной Корее уже в пятый раз за карьеру. (ESPN)



Ассоциация профессиональных игроков договаривается с Премьер-Лигой и Футбольной Лигой, чтобы запретить клубам отправлять игроков-изгоев тренироваться не с первой командой. (The Telegraph)



"Астон Вилла" была оштрафована FA на 25 тыс. фунтов после шести желтых карточек и одной красной в матче против "Вулверхэмптона". (The Telegraph)