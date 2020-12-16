Светская хроника за среду
"Манчестер Юнайтед" хочет избавиться от четырех игроков в январе. Дайо Упамекано рвется в Премьер-Лигу. Славен Билич будет уволен в течение суток. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.
Нападающий Лионель Месси стал ближе к переходу в "Манчестер Сити" после того, как "Барселона" смирилась с тем, что зарплата аргентинца в 7.5 млн. фунтов в месяц — это чересчур для клуба в кризисные времена. (Daily Star)
Отец Месси опроверг слухи о том, что договаривается с ПСЖ, который, якобы, может увести Лионеля из под носа у "Сити". (Daily Mirror)
"Манчестер Юнайтед" может облегчить свою зарплатную ведомость на 300 тыс. фунтов в неделю, избавившись от Серхио Ромеро, Маркоса Рохо, Фила Джонса и Джесси Лингарда в январе. (Daily Star)
Полузащитник Хакан Чалханоглу отвергнет интерес "Юнайтед" и подпишет новый контракт с "Миланом". (Tuttosport)
Защитник "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано надеется следующим летом перебраться в Премьер-Лигу, где в его услугах заинтересованы "Юнайтед" и "Арсенал". (ESPN)
"Атлетико" разочаровался в полузащитнике Лукасе Торрейре и собирается вернуть того в "Арсенал" уже в январе. (Tuttomercatoweb)
"Арсенал" может купить полузащитника Фабиу Виейра, чей контракт с "Порту" подразумевает отступные в 27 млн. фунтов. (Record)
"Арсенал" открыт к предложениям других клубов насчет аренды защитника Вильяма Салиба на вторую половину сезона. (Sky Sports)
Наставник "Арсенала" Микель Артета хочет защитника "Вильярреала" Пау Торреса. (Todofichajes)
"Тоттенхэм" не отпустит полузащитника Харри Уинкса в аренду в январе. (Football.London)
"Лидс" проявляет интерес к защитнику "Челси" Фикайо Томори. (Football Insider)
Другое
Славен Билич может быть уволен с поста главного тренера "Вест Бромвича" уже сегодня. (BBC)
На место Билича претендуют Сэм Эллардайс, Найджел Пирсон, Марк Хьюз и Эдди Хау. (The Times)
Билича, вероятно, заменит Эллардайс. (talkSPORT)
Консорцирум из Абу-Даби не отказывается от своих планов по покупке "Дерби" и надеется заключить сделку до Рождества. (Sky Sports)
Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин был назван Игроком Года в Южной Корее уже в пятый раз за карьеру. (ESPN)
Ассоциация профессиональных игроков договаривается с Премьер-Лигой и Футбольной Лигой, чтобы запретить клубам отправлять игроков-изгоев тренироваться не с первой командой. (The Telegraph)
"Астон Вилла" была оштрафована FA на 25 тыс. фунтов после шести желтых карточек и одной красной в матче против "Вулверхэмптона". (The Telegraph)
16.12.2020 06:00
Просмотров: 0
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
пенсы опять с челси за щекой, кек
(ответить)
Челси чемпион
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий