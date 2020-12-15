"Челси" проиграл "Вулверхэмптону" и не смог возглавить Премьер-Лигу

Педру Нету "Челси" потерпел свое второе поражение подряд, вслед за "Эвертоном" проиграв и "Вулверхэмптону" — 2:1.

В стартовом составе "волков" произошло два изменения по сравнению с минимальным поражением от "Астон Виллы". Вместо Жоау Моутиньо и Адамы Траоре появились Рубен Невеш и Вилли Боли.

В старт "синих" вернулся выздоровевший Кристиан Пулишич, заменив Матео Ковачича относительно поражения 1:0 от "Эвертона".

Матч начался с нескольких неточных попыток хозяев пристреляться, тогда как гости впервые показали зубы на 20-й минуте, когда Оливье Жиру выиграл борьбу на втором этаже при подаче углового и пробил головой над перекладиной.

В целом игра была равной, но под занавес первого тайма "Челси" еще раз опасно разыграл угловой. На сей раз победителем в воздухе стал Курт Зума, головой направив мяч в перекладину.

Второй тайм начался с первого для "синих" попадания в створ. Бен Чилуэлл прострелил с левого фланга на линию вратарской, откуда удар в касание нанес Жиру — 0:1. Система фиксации голов подтвердила, что остановленный Руем Патрисиу мяч целиком оказался в воротах.

Открыв счет, гости позволили себе расслабиться и довольно скоро — на 66-й минуте — были за это наказаны. Оказавшись на левом краю штрафной, Даниэл Поденсе легко разобрался с Чилуэллом и Рисом Джеймсом, и рикошет от последнего не оставил Эдуару Менди шансов на спасение — 1:1.

"Волки" и дальше играли лучше, а за 10 минут до окончания основного времени рефери даже присудил им пенальти, увидев нарушение правил со стороны Джеймса. Однако после вмешательства VAR 11-метровый был отменен.

Казалось, матч так и закончится ничейным результатом, но на исходе компенсированного времен Педру Нету ворвался в чужую штрафную по левому краю и пробил низом в дальний угол — 2:1.

"Челси" посчастливилось открыть счет первым же ударом в створ, в начале второго тайма, однако вскоре после этого команда Фрэнка Лэмпарда откровенно выдохлась. "Вулверхэмптон" оказался гораздо свежее в концовке, и это преимущество обеспечило "волкам" три очка.

"Вулверхэмптон" — "Челси". Отчет о матче


Метки Вулверхэмптон, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.12.2020 22:55

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Последние комментарии:




  1. bezviz 16.12.2020 00:20 # bezviz
    что там, сосити сосят сраному брому дома? хахах, юлька марш за пивом)

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  2. bezviz 16.12.2020 00:20 # bezviz
    Челси нужна эта взбучка, чтобы перегрузились заново, играли вяло, видно что устали, опять гол курьезный, которого не должно быть, опять штанги, кароче это все не важно в этот тренировочный сезон, но такие игры многому учат, ваще пох на поражение, конечно досадно что не везет, но это обычное явление когда команда сыгрывается, нащупывает понемногу свою игру, в 4-ке будем 100пудов, за 12 туров из претендентов на титул никто не впечатляет, как раньше, кароче будет очередной картонный чемпион с оценкой за сезон 6-7 из 10, а не 10\10, так что абсолютно пох.ую на гонку

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  3. superperez101 15.12.2020 23:57 # superperez101
    Но зато теперь зимой точно клоппу кого-то купят.

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  4. felix-the-cat 15.12.2020 23:56 # felix-the-cat
    Почему украинский унитаз не появляется тут?

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  5. superperez101 15.12.2020 23:55 # superperez101
    Завтра колбаса со шпорами играет, в защите хз кто выйдет, Филлипс небось с фабом. Сон с Кейном могут накидать. Так что сильно не радуйтесь тут. Возня с мауром малоприятное занятие

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  6. superperez101 15.12.2020 23:45 # superperez101
    Канселу у сити мёртвый, да и менди тоже не уровень. Зинченко в форме получше смотрелся.
    Без Агуэры это конечно не тот сити

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  7. kukuruzzo 15.12.2020 23:45 # kukuruzzo
    Аке еще один хуесос из синей помойки членси

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  8. lahmatyj 15.12.2020 23:43 # lahmatyj
    калали!!

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  9. largo-winch 15.12.2020 23:42 # largo-winch
    Bad week for Chelsea:
    -Couldn't win ateam from Village Country Krasnodar FC
    -lost to mid-table team with no wins in the last 5 matches
    -get Atletico on the draw
    -lost to a Wolves

    (ответить)

  10. fanstevengerrard 15.12.2020 23:40 # fanstevengerrard
    Быстро же говноеды на глорах из претендентов на титул и облизывания яиц мухтара сразу резко стали называть его сраным физруком. Типичные пенсоуебки.

    Ну а так, хз что за гон, все топ тимы АПЛ по физухе дохлые, с такой-то предсезонкой и паузой в 3 месяца весной - неудивительно.
    Вон в ЛФК пол команды не просто без физухи, а вообще в лазарете.

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  11. billy-bones 15.12.2020 23:36 # billy-bones
    АНЕКДОТ
    Встречаются колбасник с пенсом и колбасник говорит:
    -Я болею за самый свободный клуб, ибо могу прийти на фапл и сказать "БЕЗВИЗ ПИДAPAC"
    На что пенс отвечает:
    -Ну и что? Я тоже могу прийти на фапл и сказать "БЕЗВИЗ ПИДAPAC"

    :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)

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  12. windranger 15.12.2020 23:34 # windranger
    Ben Chilwell lost possession 30 times for Chelsea against Wolves in their 2-1 defeat.

    The most by a Chelsea player in the Premier League this season

    Чильвиль лучий левий защитникь в лиги (с) аутист на астероиде

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  13. ry-l 15.12.2020 23:31 # ry-l
    Предстоящие матчи с 21го декабря по 19 января

    Челси - ВХ
    Арсенал - Челси
    Челси - Вилла
    Челси - МС
    Фулхем - Челси
    Лестер - Челси

    В идеале, к матчу с Лестером, Лемпс уже должен пить пиво дома и считать свою неустойку. Фухлем, они, конечно, могут обыграть. Но с остальными командами, с такой игрой ловить нечего.

    Давай, Рома, звони Почу, Аллегри, Блану или того же Эшпириту Санту можно попробовать. Хуже не будет.

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  14. mancityman 15.12.2020 23:31 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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  15. kukuruzzo 15.12.2020 23:31 # kukuruzzo
    КОРОЛИ!!!

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  16. lodi 15.12.2020 23:29 # lodi
    сдулись резко чот(много молодых/новых не тянут тэмп апл,ну или скучно им стало хер поймёшь
    херово конечно,что уже последняя игра сезона и ничего уже не исправить(ливершититотенмю с чемпионством

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  17. m-ballack 15.12.2020 23:27 # m-ballack
    Лэмпса таки оставить, в прошлом сезоне с ещё более каличным составом в четверку заползли, мб еще реабилитируется.

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  18. windranger 15.12.2020 23:27 # windranger
    Беспися теперь до завтрашнего матча ЛФК потеряется?)) бля представьте как этот жирный унитаз читает все комменты и ссытся написать :D

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  19. vyrentz 15.12.2020 23:25 # vyrentz
    Гегнмонси!

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  20. superperez101 15.12.2020 23:23 # superperez101
    был бы хименес была бы трешка минимум

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