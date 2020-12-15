"Челси" проиграл "Вулверхэмптону" и не смог возглавить Премьер-Лигу

"Челси" потерпел свое второе поражение подряд, вслед за "Эвертоном" проиграв и "Вулверхэмптону" — 2:1.

В стартовом составе "волков" произошло два изменения по сравнению с минимальным поражением от "Астон Виллы". Вместо Жоау Моутиньо и Адамы Траоре появились Рубен Невеш и Вилли Боли.



В старт "синих" вернулся выздоровевший Кристиан Пулишич, заменив Матео Ковачича относительно поражения 1:0 от "Эвертона".



Матч начался с нескольких неточных попыток хозяев пристреляться, тогда как гости впервые показали зубы на 20-й минуте, когда Оливье Жиру выиграл борьбу на втором этаже при подаче углового и пробил головой над перекладиной.



В целом игра была равной, но под занавес первого тайма "Челси" еще раз опасно разыграл угловой. На сей раз победителем в воздухе стал Курт Зума, головой направив мяч в перекладину.



Второй тайм начался с первого для "синих" попадания в створ. Бен Чилуэлл прострелил с левого фланга на линию вратарской, откуда удар в касание нанес Жиру — 0:1. Система фиксации голов подтвердила, что остановленный Руем Патрисиу мяч целиком оказался в воротах.



Открыв счет, гости позволили себе расслабиться и довольно скоро — на 66-й минуте — были за это наказаны. Оказавшись на левом краю штрафной, Даниэл Поденсе легко разобрался с Чилуэллом и Рисом Джеймсом, и рикошет от последнего не оставил Эдуару Менди шансов на спасение — 1:1.



"Волки" и дальше играли лучше, а за 10 минут до окончания основного времени рефери даже присудил им пенальти, увидев нарушение правил со стороны Джеймса. Однако после вмешательства VAR 11-метровый был отменен.



Казалось, матч так и закончится ничейным результатом, но на исходе компенсированного времен Педру Нету ворвался в чужую штрафную по левому краю и пробил низом в дальний угол — 2:1.



"Челси" посчастливилось открыть счет первым же ударом в створ, в начале второго тайма, однако вскоре после этого команда Фрэнка Лэмпарда откровенно выдохлась. "Вулверхэмптон" оказался гораздо свежее в концовке, и это преимущество обеспечило "волкам" три очка.



"Вулверхэмптон" — "Челси". Отчет о матче