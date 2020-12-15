"Челси" проиграл "Вулверхэмптону" и не смог возглавить Премьер-Лигу
"Челси" потерпел свое второе поражение подряд, вслед за "Эвертоном" проиграв и "Вулверхэмптону" — 2:1.
В стартовом составе "волков" произошло два изменения по сравнению с минимальным поражением от "Астон Виллы". Вместо Жоау Моутиньо и Адамы Траоре появились Рубен Невеш и Вилли Боли.
В старт "синих" вернулся выздоровевший Кристиан Пулишич, заменив Матео Ковачича относительно поражения 1:0 от "Эвертона".
Матч начался с нескольких неточных попыток хозяев пристреляться, тогда как гости впервые показали зубы на 20-й минуте, когда Оливье Жиру выиграл борьбу на втором этаже при подаче углового и пробил головой над перекладиной.
В целом игра была равной, но под занавес первого тайма "Челси" еще раз опасно разыграл угловой. На сей раз победителем в воздухе стал Курт Зума, головой направив мяч в перекладину.
Второй тайм начался с первого для "синих" попадания в створ. Бен Чилуэлл прострелил с левого фланга на линию вратарской, откуда удар в касание нанес Жиру — 0:1. Система фиксации голов подтвердила, что остановленный Руем Патрисиу мяч целиком оказался в воротах.
Открыв счет, гости позволили себе расслабиться и довольно скоро — на 66-й минуте — были за это наказаны. Оказавшись на левом краю штрафной, Даниэл Поденсе легко разобрался с Чилуэллом и Рисом Джеймсом, и рикошет от последнего не оставил Эдуару Менди шансов на спасение — 1:1.
"Волки" и дальше играли лучше, а за 10 минут до окончания основного времени рефери даже присудил им пенальти, увидев нарушение правил со стороны Джеймса. Однако после вмешательства VAR 11-метровый был отменен.
Казалось, матч так и закончится ничейным результатом, но на исходе компенсированного времен Педру Нету ворвался в чужую штрафную по левому краю и пробил низом в дальний угол — 2:1.
"Челси" посчастливилось открыть счет первым же ударом в створ, в начале второго тайма, однако вскоре после этого команда Фрэнка Лэмпарда откровенно выдохлась. "Вулверхэмптон" оказался гораздо свежее в концовке, и это преимущество обеспечило "волкам" три очка.
"Вулверхэмптон" — "Челси". Отчет о матче
15.12.2020 22:55
Просмотров: 0
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
что там, сосити сосят сраному брому дома? хахах, юлька марш за пивом)
(ответить)
Челси нужна эта взбучка, чтобы перегрузились заново, играли вяло, видно что устали, опять гол курьезный, которого не должно быть, опять штанги, кароче это все не важно в этот тренировочный сезон, но такие игры многому учат, ваще пох на поражение, конечно досадно что не везет, но это обычное явление когда команда сыгрывается, нащупывает понемногу свою игру, в 4-ке будем 100пудов, за 12 туров из претендентов на титул никто не впечатляет, как раньше, кароче будет очередной картонный чемпион с оценкой за сезон 6-7 из 10, а не 10\10, так что абсолютно пох.ую на гонку
(ответить)
Но зато теперь зимой точно клоппу кого-то купят.
(ответить)
Почему украинский унитаз не появляется тут?
(ответить)
Завтра колбаса со шпорами играет, в защите хз кто выйдет, Филлипс небось с фабом. Сон с Кейном могут накидать. Так что сильно не радуйтесь тут. Возня с мауром малоприятное занятие
(ответить)
Канселу у сити мёртвый, да и менди тоже не уровень. Зинченко в форме получше смотрелся.
Без Агуэры это конечно не тот сити
(ответить)
Аке еще один хуесос из синей помойки членси
(ответить)
калали!!
(ответить)
Bad week for Chelsea:
-Couldn't win ateam from Village Country Krasnodar FC
-lost to mid-table team with no wins in the last 5 matches
-get Atletico on the draw
-lost to a Wolves
(ответить)
Быстро же говноеды на глорах из претендентов на титул и облизывания яиц мухтара сразу резко стали называть его сраным физруком. Типичные пенсоуебки.
Ну а так, хз что за гон, все топ тимы АПЛ по физухе дохлые, с такой-то предсезонкой и паузой в 3 месяца весной - неудивительно.
Вон в ЛФК пол команды не просто без физухи, а вообще в лазарете.
(ответить)
АНЕКДОТ
Встречаются колбасник с пенсом и колбасник говорит:
-Я болею за самый свободный клуб, ибо могу прийти на фапл и сказать "БЕЗВИЗ ПИДAPAC"
На что пенс отвечает:
-Ну и что? Я тоже могу прийти на фапл и сказать "БЕЗВИЗ ПИДAPAC"
:) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
(ответить)
Ben Chilwell lost possession 30 times for Chelsea against Wolves in their 2-1 defeat.
The most by a Chelsea player in the Premier League this season
Чильвиль лучий левий защитникь в лиги (с) аутист на астероиде
(ответить)
Предстоящие матчи с 21го декабря по 19 января
Челси - ВХ
Арсенал - Челси
Челси - Вилла
Челси - МС
Фулхем - Челси
Лестер - Челси
В идеале, к матчу с Лестером, Лемпс уже должен пить пиво дома и считать свою неустойку. Фухлем, они, конечно, могут обыграть. Но с остальными командами, с такой игрой ловить нечего.
Давай, Рома, звони Почу, Аллегри, Блану или того же Эшпириту Санту можно попробовать. Хуже не будет.
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
сдулись резко чот(много молодых/новых не тянут тэмп апл,ну или скучно им стало хер поймёшь
херово конечно,что уже последняя игра сезона и ничего уже не исправить(ливершититотенмю с чемпионством
(ответить)
Лэмпса таки оставить, в прошлом сезоне с ещё более каличным составом в четверку заползли, мб еще реабилитируется.
(ответить)
Беспися теперь до завтрашнего матча ЛФК потеряется?)) бля представьте как этот жирный унитаз читает все комменты и ссытся написать :D
(ответить)
Гегнмонси!
(ответить)
был бы хименес была бы трешка минимум
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий