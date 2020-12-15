Гвардиола: "Арсеналу" не найти тренера луше, чем Артета"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола уверен, что "Арсеналу" не найти рулевого лучше, чем Микель Артета.

После трех домашних поражений подряд и падения на 15-ю позицию в Премьер-Лиге Артета был наречен фаворитом на первое тренерское увольнение в сезоне.



Однако Гвардиола, у которого Артета отработал несколько лет ассистентом, призывает людей проявить терпение и дать Микелю время исправить ситуацию.



"Арсеналу" не найти тренера лучше, чем он, чтобы вести клуб вперед в предстоящие годы. Мне не нужно выражать ему свою поддержку, потому что она у него есть, и он знает это".



"Он один из лучших тренеров, с которыми мне только довелось поработать. Я вижу своими глазами его характер, его целеустремленность и его любовь к своему клубу. Без этой любви он все еще был бы здесь".



"Я вполне уверен, что он изменит ситуацию и будет оправдывать ожидания. Иногда клубу требуется время, чтобы преодолеть последствия плохого периода, хотя люди думают, что ты можешь все изменить мгновенно".



"Будь я в руководстве "Арсенала", я бы не испытывал никаких сомнений насчет его мастерства и способности вернуть "Арсенал" на заслуженное место", — цитирует Гвардиолу Goal.