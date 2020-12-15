Гвардиола: "Арсеналу" не найти тренера луше, чем Артета"

Микель Артета и Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола уверен, что "Арсеналу" не найти рулевого лучше, чем Микель Артета.

После трех домашних поражений подряд и падения на 15-ю позицию в Премьер-Лиге Артета был наречен фаворитом на первое тренерское увольнение в сезоне.

Однако Гвардиола, у которого Артета отработал несколько лет ассистентом, призывает людей проявить терпение и дать Микелю время исправить ситуацию.

"Арсеналу" не найти тренера лучше, чем он, чтобы вести клуб вперед в предстоящие годы. Мне не нужно выражать ему свою поддержку, потому что она у него есть, и он знает это".

"Он один из лучших тренеров, с которыми мне только довелось поработать. Я вижу своими глазами его характер, его целеустремленность и его любовь к своему клубу. Без этой любви он все еще был бы здесь".

"Я вполне уверен, что он изменит ситуацию и будет оправдывать ожидания. Иногда клубу требуется время, чтобы преодолеть последствия плохого периода, хотя люди думают, что ты можешь все изменить мгновенно".

"Будь я в руководстве "Арсенала", я бы не испытывал никаких сомнений насчет его мастерства и способности вернуть "Арсенал" на заслуженное место", — цитирует Гвардиолу Goal.


Метки Арсенал, Артета, Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 15.12.2020 22:00

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Последние комментарии:




  1. slava-man-utd 15.12.2020 23:38 # slava-man-utd
    Надо очиститься чемпионшипом арснлу

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  2. mancityman 15.12.2020 22:58 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

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  3. sland94 15.12.2020 22:15 # sland94
    а пеп знает толк в подъебах

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  4. si 15.12.2020 22:14 # si
    во пиндит за своего и глазам не моргнёт

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