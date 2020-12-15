Агент: "Озил — человек слова"

Агент Эркют Согут заявил, что полузащитник Месут Озил собирается остаться в "Арсенале" до конца сезона, несмотря на варианты с другими клубами.

Последний раз Озил выходил на поле в футболке "Арсенала" еще 7 марта. Зарабатывающий 350 тысяч фунтов в неделю Месут превратился в изгоя для главного тренера Микеля Артеты.



Тем не менее, Озил не собирается отказываться от своего роскошного контракта — Месут слишком предан "канонирам" и не собирается нарушать свое слово.



"Даже один день в футболе — это большое время в футболе, так что никогда не знаешь наверняка".



"Конечно, есть много клубов, заинтересованных в нем. Это никогда не менялось, равно как и его стремление отработать свой контракт и играть в футбол. Он человек своего слова, и он предан клубу, а преданность в наши дни редко отыщешь. Он не думает ни о каком клубе, кроме того, с которым у него есть контракт сейчас".



"Жаль, что Месут не играет. Конечно, каждый зациклен на его зарплате, и я понимаю, почему. На мой взгляд, они напрасно не используют его талант и умение созидать".



"Он тренируется упорнее, чем когда-либо. Находясь дома, он занимается в тренажерном зал, в саду и в гараже. Так что в дополнение к работе, проделываемой в клубе, он также тренируется дома. Это говорит о его профессионализме и серьезном отношении к делу", — цитирует Согута Goal.



Также Эркют подверг критике "Арсенал" за невключение Озила в свою заявку на этот сезон.



"Я разговаривал с "Арсеналом" за несколько дней до летнего трансферного окна и рассказал им о чувствах Месута, о его желании остаться и о том, как сильно он любит клуб".



"Они никогда не говорили мне, что его не будет в заявке. Это стало сюрпризом для всех нас, и Месут это тяжело переживал", — добавил Согут.