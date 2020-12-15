Тиаго Силва рассказал, что ПСЖ пытался помешать его переходу в "Челси"

Тиаго Силва Защитник "Челси" Тиаго Силва рассказал, что ПСЖ пытался предотвратить его уход из клуба.

Опытнейший Силва быстро превратился в ключевого игрока и лидера команды Фрэнка Лэмпарда, перебравшись на "Стэмфорд Бридж" свободным агентом в минувшее трансферное окно.

По словам Тиаго, ПСЖ не сразу, но все же предложил ему задержаться в клубе — было уже слишком поздно.

"Поначалу, у меня не было предложения о продлении своего контракта".

"(Спортивный директор) Леонардо звонил мне и говорил, что я не являюсь частью проекта клуба и что я могу уйти. После финала Лиги Чемпионов он позвонил мне снова и спросил, не заключил ли я сделку с другим клубом. Я сказал "нет", но я уже дал свое слово "Челси".

"Для меня слово — это самое важное. Если ты что-то сказал, то должен отвечать за свои слова. Думаю, они изменили свое мнение после финала Лиги Чемпионов, потому что я показал свое мастерство. Но нельзя менять свое мнение таким образом", — сообщил Силва Canal Football Club.


Метки ПСЖ, Силва, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.12.2020 20:00

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  1. cristean2 15.12.2020 20:31 # cristean2
    В чемпе Франции мог играть еще года 3-4, если он темп АПЛ выдерживает, жалеют наверное сейчас

    (ответить)

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