Тиаго Силва рассказал, что ПСЖ пытался помешать его переходу в "Челси"

Защитник "Челси" Тиаго Силва рассказал, что ПСЖ пытался предотвратить его уход из клуба.

Опытнейший Силва быстро превратился в ключевого игрока и лидера команды Фрэнка Лэмпарда, перебравшись на "Стэмфорд Бридж" свободным агентом в минувшее трансферное окно.



По словам Тиаго, ПСЖ не сразу, но все же предложил ему задержаться в клубе — было уже слишком поздно.



"Поначалу, у меня не было предложения о продлении своего контракта".



"(Спортивный директор) Леонардо звонил мне и говорил, что я не являюсь частью проекта клуба и что я могу уйти. После финала Лиги Чемпионов он позвонил мне снова и спросил, не заключил ли я сделку с другим клубом. Я сказал "нет", но я уже дал свое слово "Челси".



"Для меня слово — это самое важное. Если ты что-то сказал, то должен отвечать за свои слова. Думаю, они изменили свое мнение после финала Лиги Чемпионов, потому что я показал свое мастерство. Но нельзя менять свое мнение таким образом", — сообщил Силва Canal Football Club.