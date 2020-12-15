Моуриньо считает, что проблемы "Ливерпуля" с травмами преувеличены

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо считает, что разговоры об эпидемии травм в "Ливерпуле" преувеличены.

Существует мнение что в преддверии очного матча Премьер-Лиги на "Энфилде" в среду "Тоттенхэм" имеет преимущество над "Ливерпулем" в плане травм, ведь в лазарете "красных" сейчас находятся Виргил Ван Дейк, Джо Гомес, Тиаго Алькантара, Джеймс Милнер и Диогу Жота, а Жоэль Матип и Наби Кейта находятся под вопросом.



Однако Моуриньо убежден, что команды в равных условиях, и на самом деле у "Ливерпуля" всего одна действительно ощутимая потеря.



"Кажется, Алиссон не травмирован. Александер-Арнольд не травмирован. Матип, я убежден, сыграет. Фабиньо не травмирован. Робертсон не травмирован. Хендерсон не травмирован. Вейналдум не травмирован. Салах не травмирован. Фирмино не травмирован. Мане не травмирован. Ван Дейк травмирован, и Ван Дейк — очень хороший игрок, конечно".



"Дайте мне список травм "Ливерпуля" и сравните этот список с их сильнейшим стартовым составом".



"Я могу дать вам список травм в "Тоттенхэме". Травмированы двое наших парней из U-16, трое из U-23. Также травмированы Ламела и Танганга. Вот наш список".



"Но разве Льорис травмирован? Нет. Алдервейрелд травмирован? Нет. Дайер травмирован? Нет. Регилон травмирован? Нет. Харри Кейн травмирован? Нет. Сон травмирован? Нет. Лукас травмирован? Нет".



"Так где все эти травмы? Это обычные травмы, это норма. Джеймс Милнер травмирован, Ламела травмирован — у каждого клуба сейчас есть травмы. У "Ливерпуля" только одна большая травма, и это Ван Дейк", — цитирует Клоппа Sky Sports.