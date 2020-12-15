Моуриньо считает, что проблемы "Ливерпуля" с травмами преувеличены

Жозе Моуриньо Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо считает, что разговоры об эпидемии травм в "Ливерпуле" преувеличены.

Существует мнение что в преддверии очного матча Премьер-Лиги на "Энфилде" в среду "Тоттенхэм" имеет преимущество над "Ливерпулем" в плане травм, ведь в лазарете "красных" сейчас находятся Виргил Ван Дейк, Джо Гомес, Тиаго Алькантара, Джеймс Милнер и Диогу Жота, а Жоэль Матип и Наби Кейта находятся под вопросом.

Однако Моуриньо убежден, что команды в равных условиях, и на самом деле у "Ливерпуля" всего одна действительно ощутимая потеря.

"Кажется, Алиссон не травмирован. Александер-Арнольд не травмирован. Матип, я убежден, сыграет. Фабиньо не травмирован. Робертсон не травмирован. Хендерсон не травмирован. Вейналдум не травмирован. Салах не травмирован. Фирмино не травмирован. Мане не травмирован. Ван Дейк травмирован, и Ван Дейк — очень хороший игрок, конечно".

"Дайте мне список травм "Ливерпуля" и сравните этот список с их сильнейшим стартовым составом".

"Я могу дать вам список травм в "Тоттенхэме". Травмированы двое наших парней из U-16, трое из U-23. Также травмированы Ламела и Танганга. Вот наш список".

"Но разве Льорис травмирован? Нет. Алдервейрелд травмирован? Нет. Дайер травмирован? Нет. Регилон травмирован? Нет. Харри Кейн травмирован? Нет. Сон травмирован? Нет. Лукас травмирован? Нет".

"Так где все эти травмы? Это обычные травмы, это норма. Джеймс Милнер травмирован, Ламела травмирован — у каждого клуба сейчас есть травмы. У "Ливерпуля" только одна большая травма, и это Ван Дейк", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Ливерпуль, Моуриньо, Тоттенхэм, травмы

Автор mihajlo   

Дата 15.12.2020 19:00

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Последние комментарии:




  1. kojan 15.12.2020 21:15 # kojan
    в травмах лузерпуля прежде всего виноват сам лузерпуль и ихний "гений" в бейсболке с бубенчиками...

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  2. finch013 15.12.2020 20:39 # finch013
    special idiot

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  3. gerrard08 15.12.2020 20:34 # gerrard08
    Нет ни одного цз, скамеечников и Тиаго.
    В течении этих 2-3 месяцев выбывали все кроме Роббо и Фирмы.

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  4. liverfun 15.12.2020 20:17 # liverfun
    ну такое себе, команда в этот тяжелейший период осталась без центр защей и адекватных замен основных футболистов, и в этом и есть проблема, особенно в ритме игр через 2 дня.
    мавриньо по традиции пытается сделать из своей команды андердогов, требуя от соперника выкладываться на поле и атаковать, этот подход прибедненного автобусника португалец практикует с момента своего второго пришествия в апл, при этом тренируя богатейшие команды лиги.
    с точки зрения свежести и ротации состава у петушков громадное преимущество, но, уверен, завтра именно ливерпуль будет жать и давить соперника

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  5. vyrentz 15.12.2020 20:07 # vyrentz
    Солому стелит, а пенсы и радуются, ну что за довены с пятого места

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  6. chelsiukpro 15.12.2020 19:13 # chelsiukpro
    Всё верно Маур! Сами колбасники не хотят верит в это, так как всасывают или ничейку гоняют и говорят что травмы! А по настоящему куёва играют картоники 19/20 :)))

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  7. mancunia-planet 15.12.2020 19:06 # mancunia-planet
    Чмаур не меняется

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  8. srapt 15.12.2020 19:04 # srapt
    ВВД
    Гомез
    Алькантара
    Жота
    Милнер
    Шакири
    Матип
    Цимикас

    обоссанный переводчик ищет отмазки?

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  9. thegodfather 15.12.2020 19:02 # thegodfather
    но отчасти прав
    струя клоппу в харю))))

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  10. thegodfather 15.12.2020 19:01 # thegodfather
    ехехехехеххеееееее

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