Моуриньо считает, что проблемы "Ливерпуля" с травмами преувеличены
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо считает, что разговоры об эпидемии травм в "Ливерпуле" преувеличены.
Существует мнение что в преддверии очного матча Премьер-Лиги на "Энфилде" в среду "Тоттенхэм" имеет преимущество над "Ливерпулем" в плане травм, ведь в лазарете "красных" сейчас находятся Виргил Ван Дейк, Джо Гомес, Тиаго Алькантара, Джеймс Милнер и Диогу Жота, а Жоэль Матип и Наби Кейта находятся под вопросом.
Однако Моуриньо убежден, что команды в равных условиях, и на самом деле у "Ливерпуля" всего одна действительно ощутимая потеря.
"Кажется, Алиссон не травмирован. Александер-Арнольд не травмирован. Матип, я убежден, сыграет. Фабиньо не травмирован. Робертсон не травмирован. Хендерсон не травмирован. Вейналдум не травмирован. Салах не травмирован. Фирмино не травмирован. Мане не травмирован. Ван Дейк травмирован, и Ван Дейк — очень хороший игрок, конечно".
"Дайте мне список травм "Ливерпуля" и сравните этот список с их сильнейшим стартовым составом".
"Я могу дать вам список травм в "Тоттенхэме". Травмированы двое наших парней из U-16, трое из U-23. Также травмированы Ламела и Танганга. Вот наш список".
"Но разве Льорис травмирован? Нет. Алдервейрелд травмирован? Нет. Дайер травмирован? Нет. Регилон травмирован? Нет. Харри Кейн травмирован? Нет. Сон травмирован? Нет. Лукас травмирован? Нет".
"Так где все эти травмы? Это обычные травмы, это норма. Джеймс Милнер травмирован, Ламела травмирован — у каждого клуба сейчас есть травмы. У "Ливерпуля" только одна большая травма, и это Ван Дейк", — цитирует Клоппа Sky Sports.
15.12.2020 19:00
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Последние комментарии:
в травмах лузерпуля прежде всего виноват сам лузерпуль и ихний "гений" в бейсболке с бубенчиками...
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special idiot
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Нет ни одного цз, скамеечников и Тиаго.
В течении этих 2-3 месяцев выбывали все кроме Роббо и Фирмы.
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ну такое себе, команда в этот тяжелейший период осталась без центр защей и адекватных замен основных футболистов, и в этом и есть проблема, особенно в ритме игр через 2 дня.
мавриньо по традиции пытается сделать из своей команды андердогов, требуя от соперника выкладываться на поле и атаковать, этот подход прибедненного автобусника португалец практикует с момента своего второго пришествия в апл, при этом тренируя богатейшие команды лиги.
с точки зрения свежести и ротации состава у петушков громадное преимущество, но, уверен, завтра именно ливерпуль будет жать и давить соперника
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Солому стелит, а пенсы и радуются, ну что за довены с пятого места
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Всё верно Маур! Сами колбасники не хотят верит в это, так как всасывают или ничейку гоняют и говорят что травмы! А по настоящему куёва играют картоники 19/20 :)))
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Чмаур не меняется
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ВВД
Гомез
Алькантара
Жота
Милнер
Шакири
Матип
Цимикас
обоссанный переводчик ищет отмазки?
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но отчасти прав
струя клоппу в харю))))
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ехехехехеххеееееее
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