Клопп: "Моуриньо превратил "Тоттенхэм" в машину по достижению результатов"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что его коллега Жозе Моуриньо превратил "Тоттенхэм" в "машину по достижению результата".

В ближайшую среду "Ливерпулю" предстоит сразиться с "Тоттенхэмом", вместе с которым они лидируют в Премьер-Лиге, имея по 25 очков.



Клопп совершенно не удивлен успехами "шпор", в игре которых он даже видит многие черты игры "красных".



"Он превратил "Тоттенхэм" в машину по достижению результатов. Да, это так. Они добиваются результатов с помощью хорошей игры, а когда они не в своей лучшей форме, они все делают коллективно, и поэтому они производят сильное впечатление".



"Это не сюрприз для меня, что Жозе списывали со счетов, когда он уходил из "Юнайтед", — в таком мире мы живем. Ты можешь быть успешен до вчерашнего дня, но если ты не побеждаешь сегодня, люди набросятся на тебя".



"Так это устроено, и я не думаю, что сам Жозе удивлен, но он показал свое умение возвращаться — если это вообще можно назвать возвращением".



"Тоттенхэм" производит сильное впечатление, и они играют очень хорошо в этом году. Я не удивлен их прогрессом. Я вижу, что во многом они похожи на нас — как они располагаются по полю, как строят игру и, собственно, как играют в футбол. Если вы посмотрите их матчи, то увидите, что качественная команда играет в хороший футбол".



"Вы видите, что Харри Кейн опускается вглубь, как и Бобби Фирмино. У них есть двое вингеров, двое очень атакующих полузащитников в лице Ндомбеле и Ло Чельсо. Они играют в футбол. Невозможно быть на вершине лиги, только контратакуя", — цитирует Клоппа ESPN.