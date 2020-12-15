Клопп: "Моуриньо превратил "Тоттенхэм" в машину по достижению результатов"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что его коллега Жозе Моуриньо превратил "Тоттенхэм" в "машину по достижению результата".
В ближайшую среду "Ливерпулю" предстоит сразиться с "Тоттенхэмом", вместе с которым они лидируют в Премьер-Лиге, имея по 25 очков.
Клопп совершенно не удивлен успехами "шпор", в игре которых он даже видит многие черты игры "красных".
"Он превратил "Тоттенхэм" в машину по достижению результатов. Да, это так. Они добиваются результатов с помощью хорошей игры, а когда они не в своей лучшей форме, они все делают коллективно, и поэтому они производят сильное впечатление".
"Это не сюрприз для меня, что Жозе списывали со счетов, когда он уходил из "Юнайтед", — в таком мире мы живем. Ты можешь быть успешен до вчерашнего дня, но если ты не побеждаешь сегодня, люди набросятся на тебя".
"Так это устроено, и я не думаю, что сам Жозе удивлен, но он показал свое умение возвращаться — если это вообще можно назвать возвращением".
"Тоттенхэм" производит сильное впечатление, и они играют очень хорошо в этом году. Я не удивлен их прогрессом. Я вижу, что во многом они похожи на нас — как они располагаются по полю, как строят игру и, собственно, как играют в футбол. Если вы посмотрите их матчи, то увидите, что качественная команда играет в хороший футбол".
"Вы видите, что Харри Кейн опускается вглубь, как и Бобби Фирмино. У них есть двое вингеров, двое очень атакующих полузащитников в лице Ндомбеле и Ло Чельсо. Они играют в футбол. Невозможно быть на вершине лиги, только контратакуя", — цитирует Клоппа ESPN.
15.12.2020 18:00
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Последние комментарии:
ой фсеееее
выиграет что-то - тогда и открывайте рты
а пока клопп решил в игры разума поиграть, кретин епаный
Он походу отсталый...это было в моде лет 10-15 назад...Моур на этом собаку сьел.
шпоры - зеро трофис....результат блять, машина
то эта гнида гнилозубая говорит, что челси главный фаворит сезона, теперь что шпоры машина по добыванию результата....
ну что за кретин гнилозубый....все пытается отвести внимание от убогой игры картонных псевдоччемпиккккков.
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Клопп...Челси претендент на титул. Челси проебал матч
Клопп ...Мавринью машина...Тотенхем сосет
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