Клопп не уверен насчет участия Матипа в матче с "Тоттенхэмом"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признал, что в матче против "Тоттенхэма" в среду он, возможно, будет лишен всех своих центральных защитников из числа игроков первой команды.
В минувшее воскресенье "Ливерпуль" сыграл вничью с "Фулхэмом" (1:1), и Клопп еще в перерыве заменил Жоэля Матипа, а на второй тайм в центр обороны к Фабиньо опустился капитан Джордан Хендерсон.
Замена Матипа была обусловлена спазмами в спине, и Клопп опасается, что на среду Жоэль останется в лазарете, где и так уже находятся его коллеги по позиции Виргил Ван Дейк с Джо Гомесом.
"Я пока не знаю. Мы сыграли только два дня назад, и он покидал поле со спазмами в спине. Физиотерапевты довольно хорошо поработали с ним в последние 24 часа, поэтому посмотрим. Сегодня еще одна тренировка, а там станет видно", — цитирует Клоппа Sky Sports.
Также Клопп сообщил, что из числа травмированных игроков, помимо Матипа, может вернуться лишь полузащитник Наби Кейта.
15.12.2020 17:00
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ну штош, будет оправдание...Come on Reds!
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