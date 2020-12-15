Клопп не уверен насчет участия Матипа в матче с "Тоттенхэмом"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признал, что в матче против "Тоттенхэма" в среду он, возможно, будет лишен всех своих центральных защитников из числа игроков первой команды.

В минувшее воскресенье "Ливерпуль" сыграл вничью с "Фулхэмом" (1:1), и Клопп еще в перерыве заменил Жоэля Матипа, а на второй тайм в центр обороны к Фабиньо опустился капитан Джордан Хендерсон.



Замена Матипа была обусловлена спазмами в спине, и Клопп опасается, что на среду Жоэль останется в лазарете, где и так уже находятся его коллеги по позиции Виргил Ван Дейк с Джо Гомесом.



"Я пока не знаю. Мы сыграли только два дня назад, и он покидал поле со спазмами в спине. Физиотерапевты довольно хорошо поработали с ним в последние 24 часа, поэтому посмотрим. Сегодня еще одна тренировка, а там станет видно", — цитирует Клоппа Sky Sports.



Также Клопп сообщил, что из числа травмированных игроков, помимо Матипа, может вернуться лишь полузащитник Наби Кейта.