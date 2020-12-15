Артета: "Мы должны принять пули"

Микель Артета Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что готов принять на себя критику за плохую форму команды.

"Арсенал" выиграл лишь один из восьми последних матчей в Премьер-Лиге и сейчас занимает только 15-ю позицию в таблице — в пяти очках от зоны вылета.

Такая форма "канониров" вызывает большие вопросы к Артете, который лишь 12 месяцев назад возглавил лондонскую команду, однако Микель готов нести ответственность.

"Такова наша реальность прямо сейчас, и мы должны принять критику, оставаясь смелыми, сражаясь и не сдаваясь. Это не время прятаться — это время встретить проблемы в лицо и отреагировать на них".

"Мне жаль, но в данный момент мы должны принять эти пули. Мы не выигрываем футбольные матчи, и мне лишь остается подставить свою грудь. Стреляйте в меня, потому что вы имеете право на это, ведь мы не побеждаем".

"Что еще я могу сделать? Склонить голову, работать упорнее и стараться прибавить".

"Критика — это естественно, это часть профессии. Тренер всегда несет максимальную ответственность, когда вы не добиваетесь результатов. Поэтому я принимаю критику. Что бы ни было сказано, в конце концов ты должен выигрывать матчи".

"Этот клуб слишком большой, чтобы потерпеть так много поражений, как в последние недели. Моя грудь здесь — стреляйте в меня, парни", — цитирует Артету Sky Sports.


Метки Арсенал, Артета

Автор mihajlo   

Дата 15.12.2020 16:00

Количество просмотров Просмотров: 997

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. bes-ter 15.12.2020 16:52 # bes-ter
    Когда то давно я решил заниматься заливкой цементных полов, я их лил, лил, лил и постоянно получал лишь косяки и разьяренных клиентов.. я тратил на элементарные объекты в 2-3 раза дольше времени... не из за того что не было опыта, он был, а из за того что это не мое... я нашел в себе силы признать что это не мое и гачать заниматься внутренней оттделкой... и остался доволен.
    Может и Артете стоит признать что, тренерская деятельность не для него?

    (ответить)

  2. chr1s8rown 15.12.2020 16:18 # chr1s8rown
    Это за озила суки гейганери
    Дальше сосите у китайцев

    (ответить)

  3. jirrort 15.12.2020 16:14 # jirrort
    Гелевый пидорок уже не знает что бздануть лишь бы свалить с гейклуба

    (ответить)

  4. kanoniru-poker 15.12.2020 16:14 # kanoniru-poker
    Надеюсь до НГ не выиграете вообще.

    (ответить)

  5. kanoniru-poker 15.12.2020 16:13 # kanoniru-poker
    Ты должен быть мужчиной и принять ответственность, чмо ты гелевое. Это наказание за то что Озил отстранён Салиба и грек. При этом в заявке испанское полено которое полсезона лечилось и Мустафи с Луизом.

    (ответить)

  6. thegodfather 15.12.2020 16:12 # thegodfather
    грудью под пули, хахахааа

    (ответить)

  7. vyrentz 15.12.2020 16:04 # vyrentz
    Фанатам Арсенала не интересна месть с применением оружия, там другие, более пикантные конкурсы.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: