Артета: "Мы должны принять пули"
Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что готов принять на себя критику за плохую форму команды.
"Арсенал" выиграл лишь один из восьми последних матчей в Премьер-Лиге и сейчас занимает только 15-ю позицию в таблице — в пяти очках от зоны вылета.
Такая форма "канониров" вызывает большие вопросы к Артете, который лишь 12 месяцев назад возглавил лондонскую команду, однако Микель готов нести ответственность.
"Такова наша реальность прямо сейчас, и мы должны принять критику, оставаясь смелыми, сражаясь и не сдаваясь. Это не время прятаться — это время встретить проблемы в лицо и отреагировать на них".
"Мне жаль, но в данный момент мы должны принять эти пули. Мы не выигрываем футбольные матчи, и мне лишь остается подставить свою грудь. Стреляйте в меня, потому что вы имеете право на это, ведь мы не побеждаем".
"Что еще я могу сделать? Склонить голову, работать упорнее и стараться прибавить".
"Критика — это естественно, это часть профессии. Тренер всегда несет максимальную ответственность, когда вы не добиваетесь результатов. Поэтому я принимаю критику. Что бы ни было сказано, в конце концов ты должен выигрывать матчи".
"Этот клуб слишком большой, чтобы потерпеть так много поражений, как в последние недели. Моя грудь здесь — стреляйте в меня, парни", — цитирует Артету Sky Sports.
15.12.2020 16:00
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Когда то давно я решил заниматься заливкой цементных полов, я их лил, лил, лил и постоянно получал лишь косяки и разьяренных клиентов.. я тратил на элементарные объекты в 2-3 раза дольше времени... не из за того что не было опыта, он был, а из за того что это не мое... я нашел в себе силы признать что это не мое и гачать заниматься внутренней оттделкой... и остался доволен.
Может и Артете стоит признать что, тренерская деятельность не для него?
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Это за озила суки гейганери
Дальше сосите у китайцев
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Гелевый пидорок уже не знает что бздануть лишь бы свалить с гейклуба
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Надеюсь до НГ не выиграете вообще.
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Ты должен быть мужчиной и принять ответственность, чмо ты гелевое. Это наказание за то что Озил отстранён Салиба и грек. При этом в заявке испанское полено которое полсезона лечилось и Мустафи с Луизом.
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грудью под пули, хахахааа
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Фанатам Арсенала не интересна месть с применением оружия, там другие, более пикантные конкурсы.
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