Артета: "Мы должны принять пули"

Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что готов принять на себя критику за плохую форму команды.

"Арсенал" выиграл лишь один из восьми последних матчей в Премьер-Лиге и сейчас занимает только 15-ю позицию в таблице — в пяти очках от зоны вылета.



Такая форма "канониров" вызывает большие вопросы к Артете, который лишь 12 месяцев назад возглавил лондонскую команду, однако Микель готов нести ответственность.



"Такова наша реальность прямо сейчас, и мы должны принять критику, оставаясь смелыми, сражаясь и не сдаваясь. Это не время прятаться — это время встретить проблемы в лицо и отреагировать на них".



"Мне жаль, но в данный момент мы должны принять эти пули. Мы не выигрываем футбольные матчи, и мне лишь остается подставить свою грудь. Стреляйте в меня, потому что вы имеете право на это, ведь мы не побеждаем".



"Что еще я могу сделать? Склонить голову, работать упорнее и стараться прибавить".



"Критика — это естественно, это часть профессии. Тренер всегда несет максимальную ответственность, когда вы не добиваетесь результатов. Поэтому я принимаю критику. Что бы ни было сказано, в конце концов ты должен выигрывать матчи".



"Этот клуб слишком большой, чтобы потерпеть так много поражений, как в последние недели. Моя грудь здесь — стреляйте в меня, парни", — цитирует Артету Sky Sports.