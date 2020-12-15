Грилиш лишился водительских прав на девять месяцев

Капитан "Астон Виллы" Джек Грилиш был лишен водительских прав на девять месяцев и оштрафован на 82 тысячи фунтов, будучи признанным виновным по двум инцидентам неосторожного вождения.

Первый инцидент, который рассматривал Бирмингемский магистратский суд, случился 29 марта, во время национального карантина.



Призвав людей сидеть дома и спасать жизни, на следующий день Грилиш отправился на вечеринку и на своем Range Rover въехал в три припаркованных автомобиля.



Во втором случае, 18 октября, 25-летний англичанин вновь оказался беде, разогнавшись на своем автомобиле до 98 миль/ч в зоне с ограничением 70 миль/ч.



Как сообщает Daily Mirror, Грилиш свою вину признал, но это не уберегло его от наказания. Помимо штрафа, Джек также выплатит 220 фунтов судебных издержек и 181 фунт пострадавшей стороне.