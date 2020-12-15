Гвардиола уверен, что Жезус способен достойно заменить Агуэро

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола убежден, что нападающий Габриэль Жезус способен стать достойным преемником для Серхио Агуэро.

Из-за проблем со здоровьем Агуэро сыграл только пять матчей в этом сезоне, и "Сити" тяжело переносит отсутствие своего бомбардира, забив меньше всех в верхней половине таблицы Премьер-Лиги.



Казалось бы, потеря Серхио дает возможность проявить себя Габриэлю, но тот не забивает уже шесть матчей кряду и даже не может попасть в створ с матча против "Ливерпуля" 8 ноября.



Однако форма Жезуса не вызывает опасений у Гвардиолы, который подчеркивает, что 23-летний бразилец дает не только голы, но также активно участвует в командном прессинге.



"Он скоро будет забивать. Потому что я наблюдаю его каждый день. И я так сильно его люблю. То, что он умеет делать, является одной из причин, почему мы пропускаем так мало и почему наши соперники имеют так мало моментов против нас. Это исключительно благодаря ему".



"Без него наши соперники имели бы больше моментов. Конечно, он хочет забивать, и он будет это делать".



"Я хочу, чтобы он забивал, но его вклад в нашу игру сравним со вкладом лучшего нападающего в мире. Не каждый другой нападающий может делать для команды то, что делает он", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.