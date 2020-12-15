Уолкотт: "Уорд-Проуз лучшее исполняет штрафные, чем Бекхэм"
Вингер "Саутгемптона" Тео Уолкотт заявил, что его капитан Джеймс Уорд-Проуз лучше исполняет штрафные удары, чем легендарный Дэвид Бекхэм в свое время.
В этом сезоне Премьер-Лиги Уорд-Проуз забил уже три гола ударами со штрафных — на два меньше рекорда Бекхэма.
В свое время Уолкотту довелось поиграть вместе с Бекхэмом за сборную Англии, однако Тео ставит Джеймса выше по умению обвести стенку и закрутить мяч в ворота.
"Во время каждой тренировки я вижу, как Джеймс отрабатывает штрафные удары. Я просто сижу и вспоминаю, как наблюдал за Бекхэмом много лет назад".
"Я всегда думал, что мне стоит самому попробовать исполнять штрафные удары, но он (Бекхэм) был просто слишком хорош. Теперь я вижу Джеймса и думаю: "Ты лучше".
"Он просто так отточил свой разбег перед ударом, и он всегда готов к матчу. За ним замечательно наблюдать. Он всегда таит в себе такую угрозу, особенно когда у тебя есть игроки, способные бежать на защитников и зарабатывать штрафные".
"В эти дни штрафной в его исполнении — это почти пенальти. Хорошо, что у нас есть такое оружие", — сообщил Уолкотт talkSPORT.
15.12.2020 13:00
Просмотров: 884
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
ржу нимагу. кто это? волкот и вордпрауз
(ответить)
Даже Рональдиньо исполнял штрафные лучше этой переоценёнки. Еслиб не его жена, сейчас бы о нём вспоминали только по большим праздникам
(ответить)
Талантливый игрок! Лучший на данный момент, касаемо перспективы.
(ответить)
«Я генерал разведки бл%дь» - (с)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий