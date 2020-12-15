Уолкотт: "Уорд-Проуз лучшее исполняет штрафные, чем Бекхэм"

Джеймс Уорд-Проуз и Тео Уолкотт Вингер "Саутгемптона" Тео Уолкотт заявил, что его капитан Джеймс Уорд-Проуз лучше исполняет штрафные удары, чем легендарный Дэвид Бекхэм в свое время.

В этом сезоне Премьер-Лиги Уорд-Проуз забил уже три гола ударами со штрафных — на два меньше рекорда Бекхэма.

В свое время Уолкотту довелось поиграть вместе с Бекхэмом за сборную Англии, однако Тео ставит Джеймса выше по умению обвести стенку и закрутить мяч в ворота.

"Во время каждой тренировки я вижу, как Джеймс отрабатывает штрафные удары. Я просто сижу и вспоминаю, как наблюдал за Бекхэмом много лет назад".

"Я всегда думал, что мне стоит самому попробовать исполнять штрафные удары, но он (Бекхэм) был просто слишком хорош. Теперь я вижу Джеймса и думаю: "Ты лучше".

"Он просто так отточил свой разбег перед ударом, и он всегда готов к матчу. За ним замечательно наблюдать. Он всегда таит в себе такую угрозу, особенно когда у тебя есть игроки, способные бежать на защитников и зарабатывать штрафные".

"В эти дни штрафной в его исполнении — это почти пенальти. Хорошо, что у нас есть такое оружие", — сообщил Уолкотт talkSPORT.


Метки Бекхэм, Саутгемптон, Уолкотт, Уорд-Проуз

Автор mihajlo   

Дата 15.12.2020 13:00

Количество просмотров Просмотров: 884

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 15.12.2020 14:32 # manutd-20champ
    ржу нимагу. кто это? волкот и вордпрауз

    (ответить)

  2. mihajlo-fan 15.12.2020 13:35 # mihajlo-fan
    Даже Рональдиньо исполнял штрафные лучше этой переоценёнки. Еслиб не его жена, сейчас бы о нём вспоминали только по большим праздникам

    (ответить)

  3. makeewadim 15.12.2020 13:17 # makeewadim
    Талантливый игрок! Лучший на данный момент, касаемо перспективы.

    (ответить)

  4. iska95 15.12.2020 13:14 # iska95
    «Я генерал разведки бл%дь» - (с)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: