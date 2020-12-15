Уолкотт: "Уорд-Проуз лучшее исполняет штрафные, чем Бекхэм"

Вингер "Саутгемптона" Тео Уолкотт заявил, что его капитан Джеймс Уорд-Проуз лучше исполняет штрафные удары, чем легендарный Дэвид Бекхэм в свое время.

В этом сезоне Премьер-Лиги Уорд-Проуз забил уже три гола ударами со штрафных — на два меньше рекорда Бекхэма.



В свое время Уолкотту довелось поиграть вместе с Бекхэмом за сборную Англии, однако Тео ставит Джеймса выше по умению обвести стенку и закрутить мяч в ворота.



"Во время каждой тренировки я вижу, как Джеймс отрабатывает штрафные удары. Я просто сижу и вспоминаю, как наблюдал за Бекхэмом много лет назад".



"Я всегда думал, что мне стоит самому попробовать исполнять штрафные удары, но он (Бекхэм) был просто слишком хорош. Теперь я вижу Джеймса и думаю: "Ты лучше".



"Он просто так отточил свой разбег перед ударом, и он всегда готов к матчу. За ним замечательно наблюдать. Он всегда таит в себе такую угрозу, особенно когда у тебя есть игроки, способные бежать на защитников и зарабатывать штрафные".



"В эти дни штрафной в его исполнении — это почти пенальти. Хорошо, что у нас есть такое оружие", — сообщил Уолкотт talkSPORT.