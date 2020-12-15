13-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей вторника
Во вторник, 15 декабря, двумя поединками стартует 13-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
ВУЛВЕРХЭМПТОН — ЧЕЛСИ 21:00 Онлайн-трансляция
Потеряв Рауля Хименеса против "Арсенала", "Вулверхэмптон" проиграл два следующих матча, не забив в них ни одного гола. "Челси" в свою очередь тоже испытал разочарование в минувший уикенд, поражением 1:0 от "Эвертона" прервав свою 17-матчевую беспроигрышную серию во всех соревнованиях. "Волки" потерпели девять поражений от "синих" в Премьер-Лиге — больше, чем от какой-либо другой команды, за исключением "Ливерпуля" (10).
Полузащитник "Вулверхэмптона" Жоау Моутиньо дисквалифицирован на этот матч за свое удаление против "Астон Виллы". Сроки возвращения Рауля Хименеса по-прежнему не называются.
В заявке "Челси" будет Кристиан Пулишич, пропустивший выезд к "Эвертону" из-за травмы. Хаким Зийеш и Каллум Хадсон-Одои все еще лечатся.
МАНЧЕСТЕР СИТИ — ВЕСТ БРОМВИЧ 23:00 Онлайн-трансляция
"Манчестер Сити" забил меньше всех в верхней половине таблицы Премьер-Лиги, но проблемы "горожан" кажутся цветочками для "Вест Бромвича", который выиграл лишь один из своих 12 матчей в чемпионате и пропустил больше всех голов (25). "Горожане" выиграли все 13 последних встреч с "дроздами" с учетом всех соревнований с общим счетом 37:9.
Нападающий "Сити" Серхио Агуэро пропустил дерби Манчестера из-за болезни, но во вторник может сыграть. Не помогут команде Эрик Гарсия и Александр Зинченко.
Защитник "Вест Бромвича" Кайл Бартли отсутствует с травмой икроножной мышцы. Также проблемы со здоровьем есть у Сэма Филда, а Матеус Перейра дисквалифицирован.
15.12.2020 12:00
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Последние комментарии:
Если Хаверц снова вернётся на фланг, то ггвп - атаки внятной не увидим. Ну и сегодня посмотрим на что Чилвел способен против Траоре.
При благоприятных раскладах будет 1-1. Корме Адама там забивать некому по сути. Однако, Нуну >> Френка, так что могут быть неожиданности.
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Это просто лучшая драма года. В конце даже я слезу пустил. Это вам не ебучий Хатико!
https://www.youtube.com/watch?v=m1wnWOvWLFU&;list=LL&index=1
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как видит болельщиков петунхема здоровый взрослый спортивный человек традиционной сексуальной ориентации.
https://korzik.net/video/106966-vot-tak-vygljadit-professionalnoe-vygoranie.html
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Вышел новый альбом Игоря Саруханова, вот это и вправду топ! Песни на века!
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волки уже не те, должны их е6ать на легке, 2 последних матча прое6ы, причем разгромный от лузерки, которая порой гол высрать не может, в плохой форме они да и в открытый футбол играют, по крайней мере не думаю что они смогут показать такой самоотверженный футбол, как эвертон, по сути так играть как эвертон могут только ириски против Челси на гудисоне, больше никто, поэтому считаю что 3 очка наши на процентов 90 а игра не должна быть тяжелой для аристократов
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Если Волчары первыми забьют, то "пиши - пропало". Тогда Пенсы могут рассчитывать на ничью, максимум.
Пулишич в строю? Вопрос, а на какое время. Надежда на Канте с Ковачичем, что центр зальют бетоном. Матео последние матчи нормально проводит
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А Вилла-то по потерянным на третьем месте
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реальные топчики:
https://tass.ru/obschestvo/9056127
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просто помните
каждый раз нажимая кнопку "добавить комментарий" чуть ниже вы видите лицо Салаха) Чемпики
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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов дал прогноз на матчи 1/8 финала Лиги чемпионов.
https://s5o.ru/storage/simple/ru/edt/a3/06/5b/d9/rue18ecbd408e.png
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КОРОЛИ победят!!!
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короли победят
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все , пизда аталанте, а такая хорошая команда была
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ну тут всё понятно
0:2
2:0
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МОРГЕНШТЕРН ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ФИТ
https://www.youtube.com/watch?v=GpW8YJTzDWo
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Бля, раньше думал хули так много перерыва между матчами. Теперь же такой темп подзаебал, теряется красота футбола.
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