13-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей вторника

Во вторник, 15 декабря, двумя поединками стартует 13-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ВУЛВЕРХЭМПТОН — ЧЕЛСИ 21:00 Онлайн-трансляция



Потеряв Рауля Хименеса против "Арсенала", "Вулверхэмптон" проиграл два следующих матча, не забив в них ни одного гола. "Челси" в свою очередь тоже испытал разочарование в минувший уикенд, поражением 1:0 от "Эвертона" прервав свою 17-матчевую беспроигрышную серию во всех соревнованиях. "Волки" потерпели девять поражений от "синих" в Премьер-Лиге — больше, чем от какой-либо другой команды, за исключением "Ливерпуля" (10).



Полузащитник "Вулверхэмптона" Жоау Моутиньо дисквалифицирован на этот матч за свое удаление против "Астон Виллы". Сроки возвращения Рауля Хименеса по-прежнему не называются.



В заявке "Челси" будет Кристиан Пулишич, пропустивший выезд к "Эвертону" из-за травмы. Хаким Зийеш и Каллум Хадсон-Одои все еще лечатся.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — ВЕСТ БРОМВИЧ 23:00 Онлайн-трансляция



"Манчестер Сити" забил меньше всех в верхней половине таблицы Премьер-Лиги, но проблемы "горожан" кажутся цветочками для "Вест Бромвича", который выиграл лишь один из своих 12 матчей в чемпионате и пропустил больше всех голов (25). "Горожане" выиграли все 13 последних встреч с "дроздами" с учетом всех соревнований с общим счетом 37:9.



Нападающий "Сити" Серхио Агуэро пропустил дерби Манчестера из-за болезни, но во вторник может сыграть. Не помогут команде Эрик Гарсия и Александр Зинченко.



Защитник "Вест Бромвича" Кайл Бартли отсутствует с травмой икроножной мышцы. Также проблемы со здоровьем есть у Сэма Филда, а Матеус Перейра дисквалифицирован.