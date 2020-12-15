13-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей вторника

Оливье Жиру и Руй Патрисиу Во вторник, 15 декабря, двумя поединками стартует 13-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ВУЛВЕРХЭМПТОН — ЧЕЛСИ 21:00 Онлайн-трансляция

Потеряв Рауля Хименеса против "Арсенала", "Вулверхэмптон" проиграл два следующих матча, не забив в них ни одного гола. "Челси" в свою очередь тоже испытал разочарование в минувший уикенд, поражением 1:0 от "Эвертона" прервав свою 17-матчевую беспроигрышную серию во всех соревнованиях. "Волки" потерпели девять поражений от "синих" в Премьер-Лиге — больше, чем от какой-либо другой команды, за исключением "Ливерпуля" (10).

Полузащитник "Вулверхэмптона" Жоау Моутиньо дисквалифицирован на этот матч за свое удаление против "Астон Виллы". Сроки возвращения Рауля Хименеса по-прежнему не называются.

В заявке "Челси" будет Кристиан Пулишич, пропустивший выезд к "Эвертону" из-за травмы. Хаким Зийеш и Каллум Хадсон-Одои все еще лечатся.

МАНЧЕСТЕР СИТИ — ВЕСТ БРОМВИЧ 23:00 Онлайн-трансляция

"Манчестер Сити" забил меньше всех в верхней половине таблицы Премьер-Лиги, но проблемы "горожан" кажутся цветочками для "Вест Бромвича", который выиграл лишь один из своих 12 матчей в чемпионате и пропустил больше всех голов (25). "Горожане" выиграли все 13 последних встреч с "дроздами" с учетом всех соревнований с общим счетом 37:9.

Нападающий "Сити" Серхио Агуэро пропустил дерби Манчестера из-за болезни, но во вторник может сыграть. Не помогут команде Эрик Гарсия и Александр Зинченко.

Защитник "Вест Бромвича" Кайл Бартли отсутствует с травмой икроножной мышцы. Также проблемы со здоровьем есть у Сэма Филда, а Матеус Перейра дисквалифицирован.


Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 15.12.2020 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1661

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Последние комментарии:




  1. ry-l 15.12.2020 14:35 # ry-l
    Если Хаверц снова вернётся на фланг, то ггвп - атаки внятной не увидим. Ну и сегодня посмотрим на что Чилвел способен против Траоре.

    При благоприятных раскладах будет 1-1. Корме Адама там забивать некому по сути. Однако, Нуну >> Френка, так что могут быть неожиданности.

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  2. rentv 15.12.2020 14:32 # rentv
    Это просто лучшая драма года. В конце даже я слезу пустил. Это вам не ебучий Хатико!

    https://www.youtube.com/watch?v=m1wnWOvWLFU&;list=LL&index=1

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  3. jack-4poker 15.12.2020 14:32 # jack-4poker
    как видит болельщиков петунхема здоровый взрослый спортивный человек традиционной сексуальной ориентации.

    https://korzik.net/video/106966-vot-tak-vygljadit-professionalnoe-vygoranie.html

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  4. anabanana94 15.12.2020 14:18 # anabanana94
    Вышел новый альбом Игоря Саруханова, вот это и вправду топ! Песни на века!

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  5. bezviz 15.12.2020 13:45 # bezviz
    волки уже не те, должны их е6ать на легке, 2 последних матча прое6ы, причем разгромный от лузерки, которая порой гол высрать не может, в плохой форме они да и в открытый футбол играют, по крайней мере не думаю что они смогут показать такой самоотверженный футбол, как эвертон, по сути так играть как эвертон могут только ириски против Челси на гудисоне, больше никто, поэтому считаю что 3 очка наши на процентов 90 а игра не должна быть тяжелой для аристократов

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  6. staryi-eblan 15.12.2020 13:14 # staryi-eblan
    Если Волчары первыми забьют, то "пиши - пропало". Тогда Пенсы могут рассчитывать на ничью, максимум.

    Пулишич в строю? Вопрос, а на какое время. Надежда на Канте с Ковачичем, что центр зальют бетоном. Матео последние матчи нормально проводит

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  7. ry-l 15.12.2020 13:03 # ry-l
    А Вилла-то по потерянным на третьем месте

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  8. kukuruzzo 15.12.2020 12:55 # kukuruzzo
    реальные топчики:
    https://tass.ru/obschestvo/9056127

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  9. srapt 15.12.2020 12:48 # srapt
    просто помните
    каждый раз нажимая кнопку "добавить комментарий" чуть ниже вы видите лицо Салаха) Чемпики

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  10. bushwacka 15.12.2020 12:42 # bushwacka
    Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов дал прогноз на матчи 1/8 финала Лиги чемпионов.

    https://s5o.ru/storage/simple/ru/edt/a3/06/5b/d9/rue18ecbd408e.png

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  11. mancityman 15.12.2020 12:31 # mancityman
    КОРОЛИ победят!!!

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  12. j-silver 15.12.2020 12:27 # j-silver
    короли победят

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  13. kler 15.12.2020 12:18 # kler
    все , пизда аталанте, а такая хорошая команда была

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  14. lancerlancer1 15.12.2020 12:09 # lancerlancer1
    ну тут всё понятно
    0:2
    2:0

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  15. geniusss 15.12.2020 12:03 # geniusss
    МОРГЕНШТЕРН ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ФИТ
    https://www.youtube.com/watch?v=GpW8YJTzDWo

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  16. geniusss 15.12.2020 12:02 # geniusss
    Бля, раньше думал хули так много перерыва между матчами. Теперь же такой темп подзаебал, теряется красота футбола.

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