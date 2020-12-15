Эду рассказал, что "Арсенал" пытается договориться с Озилом
Технический директор "Арсенала" Эду рассказал, что его клуб пытается договориться с полузащитником Месутом Озилом о досрочном прекращении сотрудничества.
Напомним, зарабатывающий 350 тысяч фунтов в неделю Озил не был заявлен "Арсеналом" на Премьер-Лигу и Лигу Европы.
Ранее агент Озила говорил, что его клиент намерен дождаться окончания своего контракта следующим летом, однако есть шансы, что расставание случится уже в январе.
"Я разговаривал с ним, Микель (Артета) разговаривал с его агентом, я разговаривал с его агентом о некоторых возможностях. Мы не сражались, а просто пытались что-нибудь предпринять и помочь друг другу. Это касается того, каким мы видим его будущее в клубе. Для нас это выглядит довольно ясно".
"Мне комфортно от того, как мы ведем себя в этой ситуации. Это мужские разговоры, никто не прячется, и Микель уже много раз объяснял вам", — цитирует Эду Daily Mirror.
15.12.2020 11:00
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Черт турецкий. Я конечно не поддерживаю китайцев, но его зп окупится в дальнейшей перспективе. Фанаты в Азии > пучеглазое животное из Турции.
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Хотя изначально типаж был достаточно "жалостливый", все его обижали - недооценивали, потом жалели, особенно после реала
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До какого года у него контракт с этими никчёмными пидopacaми?
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Зачем в этом мире наемные убийцы вообще существуют, нет, я не призываю убить именно Озила, отнюдь, однако, реально не понятно, кого тогда заказывать по финансовым мотивам, если не его, Лингарда, Бейла и тд
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