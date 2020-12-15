Эду рассказал, что "Арсенал" пытается договориться с Озилом

Технический директор "Арсенала" Эду рассказал, что его клуб пытается договориться с полузащитником Месутом Озилом о досрочном прекращении сотрудничества.

Напомним, зарабатывающий 350 тысяч фунтов в неделю Озил не был заявлен "Арсеналом" на Премьер-Лигу и Лигу Европы.



Ранее агент Озила говорил, что его клиент намерен дождаться окончания своего контракта следующим летом, однако есть шансы, что расставание случится уже в январе.



"Я разговаривал с ним, Микель (Артета) разговаривал с его агентом, я разговаривал с его агентом о некоторых возможностях. Мы не сражались, а просто пытались что-нибудь предпринять и помочь друг другу. Это касается того, каким мы видим его будущее в клубе. Для нас это выглядит довольно ясно".



"Мне комфортно от того, как мы ведем себя в этой ситуации. Это мужские разговоры, никто не прячется, и Микель уже много раз объяснял вам", — цитирует Эду Daily Mirror.