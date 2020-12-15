Лэмпард ожидает, что борьба за титул в этом сезоне будет плотнее

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард ожидает, что в этом сезоне для чемпионства в Премьер-Лиге будет достаточно самого низкого количества очков за последние годы.

В предыдущие три сезона титул доставался "Манчестер Сити" или "Ливерпулю", набиравшим 100, 98 или 99 очков. 93 балла было у "Челси" во время чемпионской кампании 2016/17.



Однако в этом сезоне плотность в верхней части таблицы очень высока, и лидирующие в данный момент "Тоттенхэм" с "Ливерпулем" имеют только 25 очков после 12 матчей, и Лэмпард не думает, что кому-либо удастся уйти в отрыв.



"Думаю, об этом говорит просто то, как складывается сезон. Мы почувствовали это сами на выходных против "Эвертона". У них хорошие игроки, они потратились летом, у них хороший состав, они были хорошо организованы и доставили нам массу проблем".



"Посмотрев матчи в воскресенье, вы могли убедиться, что такое повсеместно. В силу каких-то причин лига стала плотнее. Думаю, команды усиляются, они хорошо организованы, и я определенно почувствовал, что наша подготовка к сезону была слегка другой, поэтому мы все еще в процессе".



"Мы чувствуем, что уже потеряли некоторые очки, которые могли не терять. Каждая команда чувствует это по-своему. Нам просто нужно убедиться, что мы продолжаем соответствовать своему уровню и продолжаем становиться лучше", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.