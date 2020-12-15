"Вулверхэмптон" не подпишет Халка из-за Brexit
Из-за Brexit "Вулверхэмптон" не сможет подписать бразильского нападающего Халка.
"Волки" обратили внимание на Халка после того, как на неопределенное время потеряли своего основного бомбардира в лице Рауля Хименеса, получившего перелом черепа в матче против "Арсенала".
О наличии возможности перебраться в Англию недавно заявил и сам Халк, который в следующем месяце станет свободным агентом после истечения своего контракт с "Шанхай СИПГ".
Однако клуб с "Молинью" не подпишет Халка. Как утверждает The Athletic, 34-летний бразилец не набирает достаточный балл по новой системе, которая начинает действовать с января в отношении иностранных игроков.
Китайская Суперлига котируется довольно низко в мировом футболе, плюс Халк уже четыре года не выступает за свою национальную команду. Низкий рейтинг не позволяет нападающему рассчитывать на разрешение на работу в Англии.
15.12.2020 09:00
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Роналдиньо
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Края Халк - Трауре?)
Мб им еще Шака подкинуть для фул хауса?
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