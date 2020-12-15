"Вулверхэмптон" не подпишет Халка из-за Brexit

Из-за Brexit "Вулверхэмптон" не сможет подписать бразильского нападающего Халка.



"Волки" обратили внимание на Халка после того, как на неопределенное время потеряли своего основного бомбардира в лице Рауля Хименеса, получившего перелом черепа в матче против "Арсенала".



О наличии возможности перебраться в Англию недавно заявил и сам Халк, который в следующем месяце станет свободным агентом после истечения своего контракт с "Шанхай СИПГ".



Однако клуб с "Молинью" не подпишет Халка. Как утверждает The Athletic, 34-летний бразилец не набирает достаточный балл по новой системе, которая начинает действовать с января в отношении иностранных игроков.



Китайская Суперлига котируется довольно низко в мировом футболе, плюс Халк уже четыре года не выступает за свою национальную команду. Низкий рейтинг не позволяет нападающему рассчитывать на разрешение на работу в Англии.