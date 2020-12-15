"Вулверхэмптон" не подпишет Халка из-за Brexit

Халк Из-за Brexit "Вулверхэмптон" не сможет подписать бразильского нападающего Халка.

"Волки" обратили внимание на Халка после того, как на неопределенное время потеряли своего основного бомбардира в лице Рауля Хименеса, получившего перелом черепа в матче против "Арсенала".

О наличии возможности перебраться в Англию недавно заявил и сам Халк, который в следующем месяце станет свободным агентом после истечения своего контракт с "Шанхай СИПГ".

Однако клуб с "Молинью" не подпишет Халка. Как утверждает The Athletic, 34-летний бразилец не набирает достаточный балл по новой системе, которая начинает действовать с января в отношении иностранных игроков.

Китайская Суперлига котируется довольно низко в мировом футболе, плюс Халк уже четыре года не выступает за свою национальную команду. Низкий рейтинг не позволяет нападающему рассчитывать на разрешение на работу в Англии.


Метки Вулверхэмптон, Халк, Шанхай СИПГ

Автор mihajlo   

Дата 15.12.2020 09:00

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  1. gidro-met 15.12.2020 09:55 # gidro-met
    Роналдиньо

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  2. gerrard08 15.12.2020 09:18 # gerrard08
    Края Халк - Трауре?)
    Мб им еще Шака подкинуть для фул хауса?

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