Эду выразил поддержку Артете

Технический директор "Арсенала" Эду выразил свою поддержку главному тренеру Микелю Артете и призвал фанатов к терпению.

В минувшее воскресенье, уступив "Бернли" со счетом 0:1, "Арсенал" оформил свое четвертое подряд домашнее поражение в высшем дивизионе, чего не случалось с 1959 года.



Артета и его команда были освистаны теми двумя тысячами фанатов, которые были допущены на "Эмирейтс", однако внутри клуба Микель сохраняет полную поддержку.



"Микель замечательно делает свою работу. Делать выводы, исходя из результатов, нормально и легко. Но я могу видеть будущее, могу видеть, куда мы направляемся и что мы создаем на ежедневной основе. Здесь все правильно, здесь все работает".



"Как много молодых игроков начали получать шансы и довольно неплохо выступать в первой команде? Я могу видеть большое и красивое будущее. Это очень странно звучит в данный момент, но я должен быть честен. Так это вижу я".



"Я всегда знал, что это будет большое испытание. Мы должны быть терпеливы. Я знаю, что просить быть терпеливыми в отношении "Арсенала" очень странно, потому что каждый это давно говорит".



"Но я здесь для того, чтобы дать вам слово, парни: внутри клуба все в порядке, и хотя в данный момент с результатами не ладится, я думаю, очень скоро это изменится".



"Думаю, прямо сейчас клуб нуждается в стабильности, ведь у нас произошло так много изменений. Дело не в Эду, Микеле, дело в стабильности. Сейчас время, чтобы постараться быть стабильным клубом, как в старые времена. Мы нуждаемся в этом, внешне и внутренне".



"С момента нашего прихода сюда все менялось, менялось, менялось, и сейчас нам нужна стабильность, нужно быть сплоченными", — цитирует Эду BBC.