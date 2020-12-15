Райола не ожидает, что Погба покинет МЮ в январе

Агент Мино Райола дал новый комментарий насчет полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, оценив вероятность трансфера в январе.

Напомним, еще на прошлой неделе Райола заявил, что Погба нужна "новая команда". Мино также сообщил, что его клиент не чувствует себя счастливым в Манчестере и не будет продлевать свой контракт, истекающий в конце следующего сезона.



Накануне во время церемонии Golden Boy, где награду получил другой клиент Райолы в лице Эрлинга Холанда из дортмундской "Боруссии", Мино дал понять, что Погба ожидает уйти из "Юнайтед" только в конце сезона.



"Когда дело касается его ситуации в Англии, то там они чувствительны — возможно, слишком чувствительны".



"Большие игроки редко переходят в январе, поэтому давайте посмотрим, что случится летом", — цитирует Райолу Daily Mail.