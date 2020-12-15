Тирни: "Виноваты игроки, а не Артета"

Киран Тирни Защитник "Арсенала" Киран Тирни заявил, что в поражении от "Бернли" виноваты сами игроки.

Накануне вечером "Арсенал" потерпел свое четвертое подряд домашнее поражение в Премьер-Лиге (0:1), заодно оформив свой худший старт сезона в высшем дивизионе с 1974/75.

Столь удручающие результаты увеличили до предела давление на главного тренера "канониров" Микеля Артету, однако Тирни считает, что в первую очередь критики заслуживают игроки.

"Это недостаточно хорошо. Мы не можем прятаться от этого. Если честно, это ужасно. Мы не такие, наш клуб не такой. Это не то, чего заслуживают фанаты; не то, чего заслуживает главный тренер; не то, чего заслуживает руководство".

"Мы, игроки, должны взять ответственность за это. Дело в нас. У нас отличный тренер, и мы на 100 процентов верим в него. Виноваты мы, а не кто-то другой", — цитирует Тирни The Guardian.


Метки Арсенал, Тирни

Автор mihajlo   

Дата 15.12.2020 00:05

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Последние комментарии:




  1. abse 15.12.2020 05:06 # abse
    Тренер ставит игру, которой сейчас нет. Тупой перепас между 3 защитниками у своих ворот это не игра, игроки бы и рады побегать, да тренер атата сделает потом

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  2. french 15.12.2020 01:48 # french
    Царь хороший, бояре плохие!

    По сути Тирни да Ленка играют на хорошем уровне, и Холдинг имеет проблески.

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  3. manutd-20champ 15.12.2020 00:10 # manutd-20champ
    понять и простить.

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