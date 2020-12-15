Тирни: "Виноваты игроки, а не Артета"

Защитник "Арсенала" Киран Тирни заявил, что в поражении от "Бернли" виноваты сами игроки.

Накануне вечером "Арсенал" потерпел свое четвертое подряд домашнее поражение в Премьер-Лиге (0:1), заодно оформив свой худший старт сезона в высшем дивизионе с 1974/75.



Столь удручающие результаты увеличили до предела давление на главного тренера "канониров" Микеля Артету, однако Тирни считает, что в первую очередь критики заслуживают игроки.



"Это недостаточно хорошо. Мы не можем прятаться от этого. Если честно, это ужасно. Мы не такие, наш клуб не такой. Это не то, чего заслуживают фанаты; не то, чего заслуживает главный тренер; не то, чего заслуживает руководство".



"Мы, игроки, должны взять ответственность за это. Дело в нас. У нас отличный тренер, и мы на 100 процентов верим в него. Виноваты мы, а не кто-то другой", — цитирует Тирни The Guardian.