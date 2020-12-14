Роджерс: "Варди напоминает мне Суареса"

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс признался, что нападающий Джейми Варди напоминает ему Луиса Суареса.

В минувшее воскресенье Варди помог "Лестеру" разгромить "Брайтон" со счетом 3:0, причем сам Джейми забил свой 10-й гол в 11 матчах этого сезона Премьер-Лиги.



В этом же матче Джейми отметился двумя результативными передачами, и то, как 33-летний англичанин ведет за собой команду, напоминает Роджерсу одного его бывшего подопечного по "Ливерпулю".



"Джейми Варди — удивительный игрок. Он напоминает мне Луиса Суареса — он так же бодрит команду и выступает ее катализатором".



"Ему не нужно много касаний. Он не пропускает тренировок. Он следит за собой. Он суперпрофессионал", — сообщил Роджерс Sky Sports.