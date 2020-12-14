Гвардиола: "Сезон вступает во вторую фазу"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что сейчас сезон Премьер-Лиги вступает в свою вторую фазу.

На минувшей неделе семь команд Премьер-Лиги, представляющих Англию в Лиге Чемпионов и Лиге Европы, провели свои заключительные матчи на групповых стадиях европейских турниров.



Теперь еврокубки берут паузу до февраля, но играть по-прежнему предстоит по два матча в неделю, а это ставит все команды Премьер-Лиги в одинаковые условия, подчеркивает Гвардиола.



"Да, я полностью согласен, что это будет новая фаза сезона".



"До сих пор выступающие в еврокубках команды Премьер-Лиги были в других условиях по сравнению с остальными, а теперь каждый сыграет одинаковое количество матчей до февраля".



"Конечно, нам повезло, что мы выступаем в Европе, но теперь пришло время играть матч за матчем в чемпионате, без осложнений".



"Мы каждый сезон выступаем на поздних стадиях Лиги Чемпионов, поэтому я привык проводить большую часть сезона, имея меньше времени на восстановление, чем остальные".



"Мы готовы с этим мириться, потому что это означает, что мы играем на поздних стадиях. Прямо сейчас отводимое на восстановление время не имеет особого значения, учитывая все происходящее в мире", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.